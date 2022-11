Xavier Boelen ne veut pas voir Messancy à la dernière place dimanche matin

Deux victoires pour débuter, un nul lors de la troisième journée et puis plus rien ou presque avant la venue de Longlier la semaine dernière. Avec son 9/27, Messancy, qui reste sur un 3/21, se retrouvera à la dernière place en cas de revers samedi à La Roche. "C’est un match important pour nous. Tout comme celui de la semaine suivante face à Chaumont, confie Xavier Boelen. Nous devons prendre les six points. Se retrouver dernier dimanche, cela ferait mal, personne n’a envie de cela. Il faut aussi éviter que les écarts se creusent trop avec les équipes mieux placées."