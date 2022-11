Un point aux allures de victoire pour Libramont

Mené 3-0 à la mi-temps, Libramont était dans les cordes. Et même pas le plus optimiste des supporters libramontois n’aurait misé un euro sur un partage quarante-cinq minutes plus tard. Car les Libramontois étaient dominés par une équipe d’Habay qui avait eu une entame de match difficile avant de profiter des erreurs libramontoises pour faire le trou. Si Vandaele avait obligé Bartholomé à se coucher quelques secondes après le 1-0, le reste de la première période est pour Habay. Dépassé dans la ligne médiane, où Nkokolo et Thomas ont souffert face aux mouvements permanents des offensifs habaysiens, Libramont ne parvient pas à empêcher Habay de jouer. Plus mobiles, les hommes de Samuel Petit, qui ont fait très mal dans les reconversions, s’amusent. Si Delmé sauve le 3-0 devant Molinari, Copette et Gillet, le portier ne peut rien quand Copette profite d’une erreur de Robinet pour venir le fixer.

Deux changements à la pause

Obligé de réagir, Samuel Bodet opère deux changements à la reprise et sort ses deux récupérateurs. Vandaele repasse en dix, Baudot s’aligne à gauche et le duo Nelisse-Thomas prend place dans le milieu du jeu. Mieux dans le jeu, Libramont, plus volontaire. profite d’une phase arrêtée pour réduire l’écart. Peu après, Minthe plante le deuxième et Libramont reprend espoir. Il reste trente minutes et tout reste permis. Habay a l’occasion de tuer le match, mais Delmé s’interpose devant Déom et Molnar avant de voir Richard, sur un de ses premiers ballons, arracher le nul.

« Un but de carnaval »

Dans les cinq dernières minutes, chaque équipe héritera encore d’une occasion. Pour Libramont, Baudot trouve les gants de Bartholomé. Pour Habay, le coup franc de Jacob passe à côté. "Quand vous voyez comment Libramont est en place sur ce dernier coup franc, comment le gardien est mis et comment le mur est placé, il faut s’appeler Messi pour le mettre, disait Samuel Petit. Mais nous, le premier but que nous encaissons, si je suis derrière le ballon, même moi je le mets au fond. C’est un but de carnaval. Mentalement, ce résultat va faire très mal."

HABAY: Bartholomé, Gillet, Vialette, Reyter, Ansion, Poncelet, Toussaint (59’, Ajavon), Deom (70’, Leonard), Copette (78’, Molnar), Serwy (78’, Jacob), Molinari.

LIBRAMONT: Delmé, Grandjean (84’, Roset), Robinet (84’, Richard), Nelisse, Bunout, Nkokolo (46’, Baudot), Thomas (46’, Grégoire) Vandaele, Mezouari, T. Lefort, Minthe.

Arbitre: Amaury Requier.

Buts: Copette (10’, 1-0), Copette (18’, 2-0), Copette (35’, 3-0), Vandaele (55’, 3-1), Minthe (61’, 3-2), Richard (86’, 3-3).

Cartes jaunes: Vandaele, Molnar, Ansion.

Carte rouge: Ajavon (90’, 2CJ)

Assistance: 180 Note du match: 6

10’, coup de pied de but de Delmé vers Nkokolo qui contrôle de la poitrine, recule de cinq mètres et remet en retrait vers Delmé. Trop courte, sa remise est coupée par Copette qui efface le portier avant de pousser au fond (1-0).

18’, Toussaint se démarque dans l’axe du jeu, avance et ouvre pour Molinari qui perfore sur la droite avant de glisser à Copette qui prolonge dans le but (2-0).

35’, longue balle. Robinet est surmonté. Copette part dans son dos, dribble Delmé et plante le troisième (3-0).

55’, sur coup franc, Vandaele contourne le mur et place au ras du poteau (3-1).

61’, une volée croisée est déviée par Minthe au fond des filets (3-2).

86’, Roset touche la barre, Mezouari le poteau et dans la continuité de l’action, Richard reprend de volée sous la barre (3-3).

90’, déjà averti, Ajavon accroche Lefort à mi-terrain. Deuxième jaune logique.