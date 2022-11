Un mois de novembre important pour le BCCA Neufchâteau

Après un break de trois semaines, les Chestrolais entament la partie la plus importante de leur calendrier, avec trois rencontres consécutives à domicile, contre Royal IV Bruxelles, Ypres et Merelbeke. Et ensuite, ce sera Courtrai et le gros match contre Spirou B le premier week-end de décembre. "Un 2/3 sur ce mois de novembre, j’aimerais bien, lance le coach Marc Hawley. Tout est possible. Le match crucial, ce sera contre Merelbeke. Si on gagne contre Ypres ou Royal IV, ce serait du bonus. On a fait de bonnes prestations jusqu’à présent. Maintenant, on doit transformer cela en victoires. À domicile, il y a moyen. Il faut que cinq, six joueurs, au moins, sortent un bon match en même temps."