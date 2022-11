Saint-Mard perd des plumes

Des quatre équipes installées aux quatre premières places du classement qui jouaient hier soir, seule Saint-Mard n’a pas pris la totalité des trois points en jeu, devant se contenter d’un match nul à Tintifontaine (1-1). Tout profit pour les Spartiates de Bleid qui ont largement vaincu Jamoigne 4-1 et qui s’isolent encore un peu plus au classement avec deux points d’avance sur Habay-la-Vieille (et un match en moins). Ces derniers ont, comme ces dernières semaines, rentré une copie convaincante avec un solide 4-0 contre Tontelange et deux des buts pour le défenseur-T1 Gil Grévisse. Enfin, il n’y a pas eu photo lors du derby entre Nothomb et Martelange. Les Mauves de la vallée de l’Attert ont infligé un score de forfait à leurs voisins Rouge et Jaune.

Division 2B

Tifo, fumis et doublé pour Albert

Grosse ambiance et grosse assistance pour le derby communal entre Ochamps et Libin. Un derby qui a tourné à l’avantage des Canaris qui profitent de ce succès pour revenir à hauteur de leur adversaire du soir en tête de la série. Si Libin s’est montré le plus dangereux au premier acte, avec notamment une frappe de Cavelier repoussée par la barre, Ochamps a pu compter sur son buteur, Nolwen Albert, pour faire la différence. L’attaquant a envoyé une mine dans la lucarne au retour des vestiaires avant de finir le travail dans le final.

Division 2C

Petit-Han gagne enfin

Petit-Han, lanterne rouge, a décroché son premier succès avec la manière du côté d’Halthier qui cale complètement avec 1/15 et qui a mené 1-0 avant de revenir aussi à 2-2. Mais Kevin Degrez, auteur d’un triplé, a décidé de l’issue de la rencontre. Dans le bas de tableau toujours, Roy signe un neuvième match sans victoire alors qu’Aye gagne pour la deuxième fois sans encaisser. Limbioul a ajouté une rose à son compteur.

Nassogne perd deux unités à Melreux-Hotton, mais aurait pu s’incliner puisque les Melreusiens menaient 2-0 avant d’être rejoints.

Enfin, Gouvy B devient meilleure attaque de la série en enfilant six buts à Houffaloise B alors que Tenneville a battu Mageret sur le fil pour un 6/6.

Division 3A

Toernich creuse l’écart

Vainqueur du sommet du week-end à Autelbas, notamment grâce à deux nouveaux buts de son artificier Loïc Martin, le leader Toernich a renvoyé son adversaire du jour à sept longueurs et n’a toujours pas perdu le moindre point à l’extérieur. Dans une autre rencontre du haut de tableau, Saint-Mard B a pris la mesure de Messancy B (3-2) et l’a du même coup dépassé au classement.

Division 3B

Klein en joker décisif

Un seul match dans cette série ce samedi, avant le choc Habay-la-Neuve B - Nothomb B de ce dimanche. Etalle, qui n’avait plus gagné depuis le 8 octobre, a renoué avec le succès en prenant la mesure d’Habay-la-Vieille B, l’avant-dernier (3-2). Ce fut serré cependant et, après un doublé de Veriter, il a fallu un but de Florian Klein juste après son entrée pour faire pencher la balance à l’heure de jeu.

Division 3C

Tellin confirme grâce à Lejaxhe

Tellin a confirmé sa place de leader en allant s’imposer à Bertrix (0-3) grâce à un triplé d’Arnaud Lejaxhe. Ochamps B, 5e du classement, a en revanche été accroché par Namoussart (2-2), n’égalisant qu’en toute fin de partie sur un penalty transformé par Mathieu Hubert.

Division 3D

Encore un triplé de Gilson et cinq buts pour Techy

Les filets ont tremblé samedi soir. Partout, sauf à Rendeux, accroché pour la deuxième semaine de suite, par Heyd cette fois. Tout cela avant le sommet de samedi prochain face au leader Bourdon. Les Vert et Blanc ont infligé un score de forfait à Roy B, avec notamment un triplé de Romain Leboutte. De triplé, il en est aussi question à Oppagne B. Sébastien Gilson, le T1, a réédité sa performance de dimanche passé (score final, 0-6 à Bande). Vecmont a enfilé 8 perles à Nassogne B. La palme d’or revient à Adrien Techy, auteur d’un quintuplé. Enfin, Champlon s’impose 0-2 face à des Mormontois réduits à 10 dès la demi-heure tandis que Harre-Manhay B a été surpris à domicile par Houmart (2-3).

Division 3E

Sart B surprend Salm

Tandis que Compogne attend de pied ferme Vaux-sur-Sûre pour tenter de lui ravir la première place ce dimanche, Sart B a créé la surprise en s’imposant face à Salm grâce aux buts de Monfort et Wilmotte (2-0). Dans l’autre match du soir, Bourcy, qui a rapidement mené 0-3, s’est imposé à Bovigny (1-3) et dépasse ainsi son adversaire au classement.