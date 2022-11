Longlier et Assenois, les deux clubs de coeur de Sébastien Michiels s'affrontent ce samedi

Sur le plan sportif, Sébastien Michiels estime "que Longlier est le favori. Assenois joue le maintien, tandis que les Longolards sont devenus une valeur sûre de la P1. J’espère qu’Assenois va suivre le même chemin. Deux clubs qui se ressemblent ? Ce sont en tout cas deux clubs qui ont de superbes infrastructures. L’Assenois actuel me fait penser au Longlier des débuts, quand tout allait bien. Je suis content de voir que Longlier a retrouvé une âme. Tout le monde est au courant de ce qu’il s’est passé là-bas voici quelques années. Faire venir des mercenaires, cela n’a pas d’intérêt. Ici, on voit une équipe avec pas mal de jeunes et surtout, pas mal de gars du coin. Et c’est ce qu’il faut. Longlier, cela reste un club de village, il ne faut pas l’oublier. Cela ne sert à rien d’aller voir trop haut si les moyens financiers ne suivent pas. Est-ce que Longlier peut retourner en D3 ? Si le club parvient à garder ses jeunes et à leur faire signer un contrat de deux ans en cas de montée, pourquoi pas. Regardez Gouvy. Le club est monté un peu par hasard, est descendu cette année et pourtant, tout va bien. Après, rien ne dit que si Longlier venait à monter, cette équipe effectuerait l’ascenseur."

Fondateur, à l’époque, de l’équipe B de Longlier, Sébastien Michiels retrouve un peu la même situation avec Assenois. "Mais les ambitions sont différentes. Avec Longlier, il fallait monter le plus vite possible car l’équipe A était en D3 et donc, vous aviez trop d’écart entre les deux équipes. Assenois, ce n’est pas le cas, dit-il. Le but, c’est de pouvoir sortir un, deux ou trois jeunes afin qu’ils rejoignent l’équipe A. Je suis content de voir que les frères Aubry ont eu du temps de jeu en A. Et j’espère que le jeune Mathéo Gavroy sera le prochain. Pas trop dur de rejouer en équipe première après plusieurs années en réserves ? Non. Le niveau en réserves m’a un peu déçu l’an dernier. J’avais envie de m’entraîner pour retrouver un semblant de niveau. Et puis, ma femme travaille le samedi matin. Moi, quand je jouais le dimanche matin, nous n’avions aucun jour pendant le week-end pour être ensemble. Ici, en première, nous jouons encore bien le vendredi ou le samedi, cela libère donc le dimanche pour la famille."