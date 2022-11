Libramont remonte Habay, Messancy regoûte au succès

En première provinciale, en raison des déboires de son déplacement, Messancy avait à cœur de remporter cette partie, d'autant plus précieuse pour la lutte pour le maintien. Constatant que le premier acte, très tendu et très physique, est à l'avantage des locaux, le coach zébré Romain Ollé-Nicolle a modifié son approche tactique à la mi-temps afin que son équipe prenne, avec succès, le jeu à son compte et multiplie les occasions pour décrocher une victoire qui boudait Messancy depuis deux mois.

Autre duel important dans le bas de classement, Chaumont s'est imposé contre le prétendu ogre de la série, Freylange, qui a décidément des ratés à l'allumage. Les Chaumontois ont joué avec leur arme, l'envie et le courage, pour aller chercher une victoire méritée. Avec cette nouvelle défaite, les Freylangeois restent englués dans les profondeurs de la zone rouge en compagnie des Rochois.

Une zone dont s'écarte un peu Houffaloise, qui devant plus de 200 personnes, s'est adjugé le derby à domicile contre Bastogne. Les locaux, malmenés durant les premières minutes, ont profité d'une erreur du gardien adversaire pour ouvrir le score, ainsi que d'une supériorité numérique pendant plus d'une mi-temps pour faire le break et dépasser leurs opposants au classement.

Plus haut au général, Longlier met la pression sur le trio de tête, en revenant à hauteur de Gouvy. Les Longolards se sont, en effet, montrés, plus efficaces qu'Assenois, qui a largement fait jeu égal avec son adversaire hormis en zone de finition. On notera le premier but en P1 de Steeven Langil, ex-pensionnaire de D1 A.

Les résultats de la soirée:

Habay – Libramont 3-3

Buts: Copette (10', 1-0; 18, 2-0; 35', 3-0), Vandaele (60', 3-1), Minthe (66', 3-2), Richard (86', 3-3)

CR: Avajon (2CJ, 90')

La Roche – Messancy 1-2

Buts: Englebert (17', 1-0), Hoarau (58', 1-1; 67', 1-2)

Houffalize – Bastogne 2-0

Buts: Brichet (32', 1-0), Grondin (78', 2-0)

CR: Jourdan (44')

Longlier – Assenois 2-0

Buts: Debehogne (39', 1-0), Langil (53', 2-0)

Chaumont – Freylange 2-1

But: Schinckus (9', 1-0), Hentcho (18', 1-1), Marthus (72', 2-1)

CR: Vitali (81')