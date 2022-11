« Ils peuvent rendre leur tablier »

Christian Bracconi ne pouvait que constater les dégâts à l’heure de commenter la première période livrée par ses troupes. « Poussive, craintive, des joueurs se cachaient, commentait le T1 virtonais. Entre les lignes, cela manquait de mobilité. Les changements opérés au repos ont amené quelque chose. Souley (NDLR : Anne), lui, ne se cache pas. Quoi qu’il se passe, il a aussi des objectifs personnels et c’est tout à son honneur. Peut-être que les autres n’en ont pas assez. J’attends qu’ils se mettent au diapason. Si certains se cachent parce que la pression est trop forte, cela gangrène un peu le reste de l’équipe. Il a fallu des propos assez durs au repos pour susciter une réaction. Les joueurs n’avaient plus rien à perdre, ils ont montré davantage et je retiendrai au moins ça. Mais ils doivent prendre conscience qu’il faut au moins se battre du début à la fin du match pour arriver à quelque chose. Ceux qui ne se sentent pas concernés par l’avenir de l’équipe peuvent rendre leur tablier. Maintenant, afficher de la combativité, c’est un strict minimum, mais cela ne suffira pas. » D. J.