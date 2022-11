Non, pas spécialement. On est trop tôt dans la saison, il va encore se passer beaucoup de choses. Je ne considère pas qu’il y a de match à 6 points au premier tour. C’est un match à gagner, comme tous les autres. Un faux pas me resterait en travers de la gorge, mais il n’y aurait pas non plus péril en la demeure.

Neufchâteau B est à sa place au classement (antépénultième avec 2 victoires et 4 défaites) ?

Actuellement, oui. On ne mérite pas plus. Sauf peut-être à Loyers. Ça se joue sur un coup de dés avant la prolongation. Mais ensuite, on était cuit. C’est notre irrégularité et notre manque de discipline et de rigueur en match, qui nous jouent des tours. Ça va venir.

Vous vous attendez à lutter pour le maintien jusqu’au bout ?

En tout cas, on ne pourra pas avoir de relâchement. Même si on prend deux longueurs d’avance sur l’antépénultième, il y aura toujours un souffle dans notre dos. Peu importe notre position, on va devoir batailler à chaque match. Mon objectif, c’est de sortir de la zone rouge le plus vite possible. Pour la fin du 1er tour ou le début du 2e, j’espère qu’on aura mis cinq équipes derrière nous et qu’on pourra jouer un rôle de trouble-fête. Mais là, on est loin du niveau qu’on devrait avoir pour atteindre cet objectif.

Que faut-il améliorer ?

Notre assise défensive collective et notre intensité, qui nous permettent de marquer plus facilement. La difficulté, c’est qu’on a beaucoup de joueurs qui n’avaient qu’un rôle défensif l’an dernier et qui ont des responsabilités offensives cette année.

Andenne n’a pas de secret pour vous ?

Je ne dirais pas cela, mais je connais pas mal de joueurs là-bas. Même si ce n’est plus du tout l’équipe d’il y a neuf ans, quand j’y jouais.

C’est quand même un rendez-vous particulier pour vous ?

Oui. Parce que j’ai été formé à Andenne jusqu’à mes 13 ans (avant de partir pour Natoye, puis de revenir 1 an en R2), mais que je n’ai pas toujours eu de très bonnes relations avec ce club. La dernière fois, j’ai coaché l’équipe de P1 dames et j’ai été mis dehors un peu avant la fin de la saison.

Vous n’avez pas joué depuis la défaite à Charleroi en Coupe. La déception est évacuée ?

Oui. C’était une équipe recomposée en Coupe. Il n’y a pas d’influence, pas d’impact par rapport au championnat.