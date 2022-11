Une nuit à Bruxelles en cas de qualification pour Sainte-Ode

RACING: Tiberghien, K. Duroy, E. Duroy, Leyder, Erdeljan, Marotte, Lambotte, Leruitte et Decroyer. Coup d’envoi: 21 h.

"L’objectif est la qualification, lance Kevin Duroy. D’après ce qu’on sait, nous allons affronter une belle équipe avec des joueurs techniques, mais ils ne font pas un début de saison extraordinaire. Ils n’ont décroché que trois victoires en huit matches. C’est peut-être le bon moment pour les jouer. De notre côté, on est en confiance: on vient d’enchaîner quelques bons résultats. Et sur un match, tout est possible."

PR Evere (P1)– BAT 81 Tintigny (D3)

Tintigny: Vaguet, Masson, Laurent, Gasparoto, T. Day, M. Lenoir, Puffet, Bigonville et Beernaert. Coup d’envoi: 20 h.

Les Tintignolais vont découvrir la Coupe de Belgique. "Ce sont toujours des matches particuliers et la différence de division importe peu dans ce cas-ci, analyse le coach Stevy Lenoir. Ce qui est rageant, c’est qu’en cas de victoire, nous jouerons à nouveau en déplacement au tour suivant." Le Proxima Centauri Evere est actuellement 5e en P1 brabançonne avec quatre victoires et trois défaites.

Bruurs Utd – G4 Sainte-Ode (D3)

G4: Ninane, C. Louvins, N. Louvins, Y. Louvins, Vandenbergh, Diouf, Polis et Bonjean.

Une rencontre ouverte pour les résidents de Bastogne face à cette équipe qui joue à Eeklo. "Nos opposants évoluent dans un championnat un peu particulier, interprovincial, ce qui n’existe pas en Wallonie, explique le responsable bastognard Donovan Hinck. On n’est pas spécialement favori. En cas de victoire, nous affronterons un club de la capitale et notre sponsor nous a promis une nuit à Bruxelles ce soir-là."

Veltem (P2) – MF Saint-Hubert (P2)

SAINT-HUBERT: Thiry, Claude, Lejeune, Borcy, Collette, Chardome, Hotton et D. Haag formeront la base de l’équipe.

Après avoir sorti Loyers (D3), les Borquins veulent encore croire en leurs chances. "L’équipe est en P2 comme nous, avance le CQ Valentin Plumer. Nous avons une chance de passer un tour supplémentaire face à cette équipe qui est classée deuxième sa série."

Ramilies 5 – A22 Tenneville 0 (fft)

Pas de déplacement pour les Tennevillois. "Nous devons composer avec beaucoup de blessés et certains joueurs avaient un impératif ce vendredi, s’attriste le CQ Antonin Leriche. Ce match n’était malheureusement pas déplaçable et on a donc été contraint au forfait."