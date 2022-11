Thibault Triaille 29e mondial du « kilomètre vertical »

"Le parcours était long pour un kilomètre vertical, 8,6 km, avec 1011 m de dénivelé positif, commente le Rachecourtois. J’ai dû perdre 5 places en fin de course. J’étais dans le dur musculairement. Mais j’ai bien géré ma course dans l’ensemble. Je suis très content avec ce résultat. C’est mieux que ce que j’espérais, et le meilleur que je pouvais signer sans vivre dans un pays montagneux".