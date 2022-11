Qui est Nicolas Gennarielli, le nouveau T2 de l'Excelsior Virton ?

Formé à l’OGC Nice, attaquant et médian relayeur, Nicolas Gennarielli a joué avec les espoirs du club azuréen, a été retenu deux fois sur le banc de l’équipe A, puis il a prématurément mis un terme à sa carrière pro en raison de blessures au genou (deux opérations des croisés et de l’arthrose). "J’ai encore joué trois ans en amateurs avant une douleur blessure au genou, précise-t-il. Là, j’ai arrêté définitivement." Et dès 24 ans, il a commencé à entraîner. Dans une équipe de district d’abord, comme entraîneur principal, puis comme T2 pour Legnano (Italie), Neuchâtel Xamax (Suisse), le CA Bastia, le SC Bastia, Tubize et Lupopo. Il a aussi officié comme T1 à Porto Vecchio et Île Rousse (Corse) et il a également travaillé pour Camp 8, un centre de réathlétisation fondé par cinq anciens joueurs de Monaco (Giuly, Bernardi, Lucas, Plasil, Marquez). "J’apprécie d’être T2 parce que je suis avant tout un homme de terrain, dit-il, et ce rôle permet justement de se concentrer sur l’aspect sportif. Le T1 doit gérer plein d’autres paramètres comme les relations avec les dirigeants, les médias, etc. En outre, je pense qu’il est bon d’emmagasiner de l’expérience avant de prétendre à un poste de T1 dans un club pro."