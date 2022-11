Maryanne Octave en tête. Dans des conditions tout autres qu’à Kona trois semaines plus tôt (canicule), avec un thermomètre affichant 4 degrés au moment de plonger, elle a fini 23e en 45-49 ans. Il s’agit de loin de la meilleure performance en trois participations aux Mondiaux 70.3 pour la Fratinoise, après sa 31e place en 2016 en Australie et sa 60e place en 2017 aux States déjà, dans le Tennessee. "Mes transitions ont été catastrophiques. En gagnant 1.01, j’étais 18e, commente la Fratinoise. Mais je suis bien sûr très heureuse avec ce résultat."

Gusbin, 4 minutes et 61 places de mieux

Comme à Kona et comme en 2016, Maryanne Octave s’était qualifiée avec sa moitié, Michel Gusbin, qui avait déclaré qu’il serait déjà content de finir sous les 6 heures. Vingt-quatre heures plus tard, dans le froid aussi, il a coupé la ligne en 5 h 20, 128e sur 312. Soit quatre minutes plus vite qu’il y a six ans, lorsqu’il avait terminé 186e en 45-49 ans. "J’ai roulé à 32,6 km/h sur un parcours vélo avec 1 100 m de dénivelé positif, note-t-il. À pied, je craignais comme souvent que mon estomac me trahisse. Il n’en a rien été. J’ai même pu lâcher les chevaux à la fin."

Troisième PowermaXx, Julien Collard, qui disputait ses premiers Mondiaux, a pris la 130e place sur 355 en 4 h 33 en 25-29 ans, soit une minute de mieux que son précédent record à Remich. "Ma première transition n’a pas été top avec le froid, sans quoi je m’approchais un peu plus encore des 4 h 30, clame le Thiaumontois. J’espérais par ailleurs un meilleur classement de catégorie, mais le niveau était énorme. Je n’ai aucun regret, j’ai tout donné !"

Autre rookie, Maxime Antoine s’est classé 177e sur 479, en 4 h 42 en 30-34 ans. "Ce résultat est conforme à mes espérances", sourit aussi le Batifer.