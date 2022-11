Lucie Houthoofdt, dépitée, mais pas encore résignée

Ce samedi, les Bouillonnaises se rendront à Saint-Louis Waremme, une équipe située juste au-dessus au classement, mais avec cinq points de plus déjà.

"Cinq points de retard, c’est déjà beaucou p, admet Lucie Houthoofdt. Mais nous ne baissons pas les bras et nous voulons continuer à croire au maintien. Le souci, c’est que samedi, nous n’aurons pas de coach puisqu’il joue avec la N3. Stéphanie Renauld rejoue avec nous et peut nous encadrer, mais ce n’est pas l’idéal. Avoir quelques conseils en plus, cela ne ferait pas de mal."

Un manque d’expérience et un noyau trop court

Lorsqu’on demande à Lucie Houthoofd les raisons de ce départ compliqué, la jeune fille de 17 ans voit deux explications.

"La première, c’est le manque d’expérience. Un manque encore plus criant avec l’arrêt de Laura Herin, dit-elle. La deuxième, c’est l’étroitesse du noyau. Pour moi, nous ne sommes pas assez nombreuses. Nous devons nous aligner avec deux filles qui sont blessées. Moi, je joue avec un genou en moins. Dans les matches importants, nous tâcherons d’avoir le renfort d’une fille comme Audrey Kinet pour faire du bien à l’équipe."

Si Bouillon n’a pas encore décollé, les jeunes ardennaises poursuivent malgré tout leur apprentissage.

"Moi, en plus d’assurer le maintien, mon but pour cette année est de progresser, dit celle qui joue au poste" 4 "depuis plusieurs années. Je dois notamment progresser à l’attaque. J’ai encore du mal à faire le point quand il faut et à mettre le ballon par terre. Je sais que c’est quelque chose que je dois améliorer."