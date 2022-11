"Saint-Hubert, cela a tout du piège, résume Maxime Jacquemin. Et nous le savons. C’est un match qui s’annonce similaire à celui à Chantemelle où nous avons émergé en prolongations. Notre souci, c’est que nous adaptons notre jeu à l’équipe que nous avons en face de nous. Et nous avons bien vu que quand nous ne jouons pas notre jeu habituel, cela nous joue des tours. Nous en avons eu la preuve à Chantemelle ou même la semaine dernière pendant la première période face à Arlon. Saint-Hubert, en plus, a la particularité de savoir faire tomber les gros."

Mais avant de jouer Habay et Musson la semaine prochaine, si des arbitres sont désignés évidemment, Rulles ne veut pas connaître un premier revers. "Le week-end prochain, ce sera un week-end de vérité. Mais nous voulons l’aborder avec de la confiance, commente Maxime Jacquemin. Il ne faudrait pas commencer à douter un peu. Mais bon, nous n’en sommes pas encore là."

Avec Athus, Rulles est la seule équipe invaincue dans ce championnat étant donné que la défaite à Libramont s’est transformée en victoire sur tapis vert. "Un duel entre Athus et Rulles pour le titre ? Non, c’est encore un peu trop tôt pour dire cela, assure Maxime Jacquemin. Nous sommes bien partis et il faut continuer comme cela, mais rien n’est fait. Je n’oublie pas non plus que mis à part le match à Libramont, nous n’avons pas encore joué les grosses équipes. Athus ? C’est une bonne équipe, qui est capable de bien jouer. Mais personnellement, je n’en ai jamais douté."

« Pas encore eu un match référence »

Depuis l’entame de la saison, Rulles a déjà réalisé plusieurs bons matches. Mais les hommes d’Emeric Heneffe n’ont pas encore véritablement livré un match abouti pendant quarante minutes.

"Le match référence, nous ne l’avons pas encore eu, confirme Maxime Jacquemin. Un match comme celui que nous avons livré contre Libramont en demi-finale des play-off en mai dernier, nous n’avons pas encore su le reproduire. Mais nous montons en puissance. Après le départ de Mathieu Fivet et l’arrivée d’Emeric, il a fallu s’adapter. Au départ, nous étions encore trop dans le jeu demandé par Mathieu. Je remarque une évolution à ce niveau-là. Et cela ne peut aller que mieux dans les semaines à venir. Si j’ai dû modifier une partie de mon jeu ? Emeric me demande des choses différentes. Par exemple, je dois beaucoup plus attaquer l’anneau que la saison dernière."