Défenseurs

Guy Blaise (Meix) Un démarquage d’avant-centre, un geste d’avant-centre et un but zlatanesque du vétéran méchois. Comme quoi, "faire du 9 avec du vieux", ça peut donner des résultats.

David Polis (Oppagne) Une faute, un coup franc et une frappe sans pardon. À Oppagne, quand il faut appliquer une sanction, personne ne se demande ce que fait là Polis.

Michaël Picard (Vaux-Noville) Une passe suicidaire, une glissade malencontreuse et une blessure pour couronner le tout, au surlendemain de ses 44 ans. La cerise sur les cadeaux.

Médians

Marius Dubois (La Roche) Faire du petit bois, montrer de quel bois on se chauffe, sortir du bois, etc.: on vous laisse choisir l’expression qui convient le mieux. Pendant ce temps, La Roche est aux abois.

Anthony Tack (Montleban) Un doublé pour faire tomber in extremis l’invincible Vaux-sur-Sûre. Tic-tac, c’est le changement d’heure. Tack-Tack et c’était presque le changement de leader.

Kevin Warlomont (Freylange) Les liens commerciaux avec la Russie ont beau être rompus, la production de caviar augmente toujours à l’approche des fêtes.

Michaël Leoni (Freylange) Une pincée de Ronaldinho, un soupçon de Robben, il ne reste qu’à déguster. Et à replacer la toile d’araignée manquante juste avant Halloween.

Attaquants

Théo Vanderheyden (Libin) On ne quitte pas les Pays-Bas avec ce triplé et surtout ce coup de tête en apesanteur du Libinois volant, à la Van Persie façon Hollande – Espagne. Aux dernières nouvelles, il n’aurait pas encore atterri.

Jérôme Clément (Sainte-Ode) 35 balais, toujours bon œil et surtout bon pied. Trois coups de patte pour enfoncer un peu plus la lanterne rouge. Impitoyable, ce Clément.

Émile Widart (Habay-la-Neuve B) Huit dards pour six piqûres, en moins d’une heure. Villers a sacrément morflé ce week-end.