La Bastognarde Florine Gaspard glorifiée par… la Fédération française de la loose !

Mais plus que son titre, c’est une publication sur les réseaux sociaux qui a provoqué ce buzz. En effet, la nageuse bastognarde a été mise en avant par… la Fédération française de la loose (FFL). Une fédération fictive et humoristique qui s’amuse à glorifier tous les ratés des sportifs français et qui compte plus de 500 000 fans.

Alors lorsqu’une Belge termine première devant sept Françaises, la FFL ne pouvait évidemment pas rater une si belle occasion de souligner la "loose" française. Les Belges, et encore plus les Bastognards, ne bouderont pas leur plaisir en voyant cela.

La publication Facebook de la FFL a recueilli quelque 10 000 likes et plus de 600 commentaires, dont quelques perles à découvrir ci-dessous.