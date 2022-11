Pour la famille, un partage serait le résultat idéal, dans la mesure où ce n’est pas encore un match couperet. Évidemment que si l’une des deux équipes avait besoin de la victoire pour atteindre un objectif, le maintien, la tranche ou le titre, je serais derrière celle-là. les deux entraîneurs ne se contenteront sans doute pas d’un point, eux, mais comme les deux ne peuvent pas gagner, on va dire qu’un point pour chacun sera le mieux pour Christelle, mon épouse, et moi.

Laquelle des deux équipes a le plus besoin de points ?

Les deux vu leur classement actuel et surtout la situation en D3.

Vous pensez que Freylange va se battre pour son maintien ?

Quand vous êtes antépénultièmes après dix journées et qu’il y a potentiellement six descendants, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Mais Freylange va mieux depuis quelques semaines avec un jeu plus direct vers l’avant, la transition est plus rapide. Éric Picart ne veut pas d’une possession stérile, interdit quasiment les passes vers l’arrière. Il y a un vrai changement dans la mentalité des joueurs. J’ai vu toutes les équipes, hormis Sart et Oppagne, personne n’est plus fort que Freylange. Mais le noyau devra être étoffé au mercato. Pour jouer les premiers rôles, c’est nécessaire. Freylange n’a pas encore pu inscrire 15 noms sur la feuille, le manque de solutions est criant.

Chaumont devance Freylange de deux unités après dix rencontres, une surprise pour vous ?

Oui, Freylange n’est pas à la place où il voudrait être. Pour Chaumont, c’est différent. Les deux clubs sont très opposés. Il y a moins de pression à Chaumont, le groupe est très large avec très peu d’incontournables dans le onze de base. Jonathan Schinckus a du choix, peut très bien envoyer en tribunes un joueur qui était titulaire la semaine d’avant. Chaumont est à sa place et doit gagner en régularité. Battre Arlon, c’est excellent, mais perdre ensuite face à Vaux, ça l’est moins. Pour se sauver, il faudra un bilan un rien meilleur que ce 11/30.

« L’âge n’est pas une excuse »

Chaumont a les capacités pour se maintenir ?

Oui. Chaumont peut ennuyer tout le monde, mais perdre contre tout le monde aussi. Le club monte de P2, sans gros renforts, mais a déjà montré de belles choses. Pour un club comme Chaumont, la situation des clubs de D3 est dramatique après une année intense l’an dernier, et le travail qui a été fait dans l’ombre. C’est le cas d’Houffalize aussi par exemple.

Venons-en à vos deux fils, Luka a débarqué à Freylange et a connu des débuts compliqués.

Oui, il a commis plusieurs approximations coupables qui ont coûté des points. Même si tout le monde tentait de lui enlever la pression, elle était présente. Il a été faire un tour sur le banc, cela lui a fait du bien. Son âge, 18 ans, n’est pas une excuse. Il a décidé de jouer pour Freylange, il doit assumer et il commence à le faire.

Pour Lilian, il y a moins de pression ?

Oui, mais dans un groupe étoffé, il faut se faire sa place. Son objectif doit être de devenir incontournable, mais il doit encore franchir un cap. Dans sa rage et sa hargne notamment. Il a des qualités techniques évidentes, mais cela ne suffit pas toujours. Il avait bien débuté la saison avant de partir en vacances et de perdre sa place. Il doit la regagner tout en prenant en compte l’arrivée de Jérôme Hinck. Il a 20 ans et sort d’une saison où il a joué le maintien P2, il doit retrouver du rythme.

Vos deux garçons, 18 et 20 ans, qui évoluent en P1, quel sentiment cela vous procure-t-il ?

Je ne leur dis jamais, mais je suis fier évidemment. Mais aussi très exigeant. Nous débriefons chaque fois ensemble et je ne manque pas de mettre le doigt sur ce qui n’a pas fonctionné. Encore plus avec Luka puisque j’ai été gardien (NDLR: notamment à Marche, Bercheux, Bérismenil et Compogne). Ce qui est intéressant est qu’ils sont souvent d’accord avec moi. On fait beaucoup de sacrifices pour eux, notamment Luka qui n’a pas encore le permis et joue à Freylange alors que nous habitons Bérismenil. Mais cela aussi, ils s’en rendent compte et c’est le plus important.