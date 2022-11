"Mais j’ai joué avec l’équipe B, en P1, toute la saison, explique Axel Keyers. Alors que mon frère est venu avec nous à partir de janvier. Nous jouions le maintien en P1 et nous avons atteint notre objectif."

Contactés par Antoine Lecerf pour intégrer le projet mormontois, les frères Keysers n’ont pas hésité.

"Nous avions l’occasion de rejoindre un groupe de D3 alors qu’il y avait beaucoup d’incertitudes à Sprimont, explique l’aîné, âgé de 24 ans. Nous avions eu de bons échos du club et cela se confirme. L’ambiance est hyperfamiliale, chaleureuse. Nous avons été accueillis à bras ouverts."

Sur le plan sportif, c’est aussi une réussite pour les citoyens d’Anthisnes puisque Mormont est quatrième avec 18 unités.

"La première tranche est excellente, poursuit le défenseur droit. Si on termine quatrième en fin de saison, on pourra dire que l’équipe a livré une grosse saison."

« Un bonheur de jouer avec mon frère »

Axel Keysers a disputé huit rencontres actuellement, six comme titulaire et a marqué un but.

"Je ne pensais pas jouer autant d’emblée en venant de P1, mais je me suis rapidement adapté au sein de l’équipe et je pense avoir trouvé ma place, note l’étudiant en 4e année de kinésithérapie. Je ne me repose pas sur mes lauriers, je veux encore faire mieux."

Tantôt dans un 4-4-2, 4-5-1 ou dans un 3-5-2, le joueur notamment passé par Aywaille et La Calamine a donc trouvé sa place au sein de l’échiquier mormontois et devrait être sur le terrain pour défier son ancien club. "Sprimont a eu du mal en début de saison, mais a trouvé sa vitesse de croisière avec un énorme exploit à Rochefort la semaine passée, continue Axel Keysers. L’équipe a subi beaucoup de changements durant le mercato et il a donc fallu un peu de temps avant de trouver la bonne formule. Cette équipe va en ennuyer beaucoup dans ce championnat. Dommage toutes ces absences de notre côté pour défier cette formation, mais on a prouvé depuis le début que le noyau regorgait de solutions."

David et Axel Keysers jouent ensemble pour la deuxième année et ils apprécient.

"C’est un bonheur, j’essaie de l’aider au maximum sur le terrain surtout que nous sommes souvent proches sur le terrain car il a souvent besoin d’être rassuré. Et en semaine, j’aime aussi le titiller dans les duels", conclut Axel Keysers.