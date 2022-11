À Virton, Bernard Bolly reprend le rôle d’Oguchi Onyewu

Après le départ d’Oguchi Oneywu, l’Excelsior Virton lui cherchait un successeur. Le club gaumais vient de le trouver cette semaine. Il s’agit de Bernard Bolly, un Brabançon de 46 ans bien connu sur l’antenne d’Eleven, et sur Proximus, puisqu’il a l’habitude d’y commenter des matches (de Champions League, D1 et D2 belges) depuis plus de 15 ans.