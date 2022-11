À Fred Caprasse la BMW M2 Racing Cup

Si ses performances en rallye ne passent pas inaperçues avec notamment une troisième et une deuxième places finales aux Legend Boucles, et une troisième position actuelle dans la Stellantis Cup, la spécialité de Fred Caprasse reste le circuit. Le citoyen de Tenneville vient encore de le prouver en remportant le titre de champion de Belgique de la BMW M2 Racing Cup. Une compétition qui en est à sa deuxième année d’existence et qui regroupe des bolides identiques. Seuls quelques réglages différencient ces voitures équipées de moteur développant 450 CV. Engagé sous la bannière Bilia – Emond, Fred Caprasse ne cachait pas ses ambitions en entamant la saison divisée en six manches de deux courses chacune. Face à une rude concurrence composée notamment de pilotes hollandais très véloces, le Tennevillois a pleinement atteint son objectif en s’adjugeant cinq succès dans le championnat belge de la discipline.