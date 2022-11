2 h 32 sur marathon pour Van Hees, 6e à Washington

"C’est juste inimaginable, sourit le protégé de Justin Mahieu. Je me suis vite retrouvé dans un groupe de cinq. À partir du 35e km, j’avais les jambes vraiment lourdes. Et la fin se courait sur autoroute, ce qui était encore plus éprouvant. Le groupe a explosé et je me suis retrouvé seul. Le rythme est devenu aléatoire de kilomètre en kilomètre, avec des jambes qui me faisaient atrocement mal. Mais pour le reste, j’étais au top !"