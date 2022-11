Devant 150 personnes, dont une cinquantaine de challengistes et le président du comité provincial Éric Pierre, le président Jean-Michel Thévenin, maître de cérémonie, s’est félicité de l’engouement sans cesse croissant pour le challenge. "Les dix courses ont réuni pile 1 500 pilotes, soit 150 par course ; un record, le précédent étant de 136 en 2021", sourit celui-ci.

La manche inaugurale à Jemelle avait déjà été témoin d’un amour sans précédent pour le G-Skin, avec 241 coureurs, 85 de plus que le plus gros peloton jusque-là.

Rappelons que G-Skin entend avant tout permettre aux jeunes de faire leurs dents en compétition, sur des parcours accessibles à tous. "Sur les 1 500 partants, on retrouve 49% de jeunes nés entre 2004 et 2009", se félicite aussi Jean-Michel Thévenin.

Ils sont 497 coureurs différents à avoir foulé au moins une fois les parcours.

Sept podiums provinciaux

Deux Luxembourgeois ont ajouté leur nom au palmarès 2022 : Ludovic Mottet en master 1 et Lola Hardenne en dames. Tous deux ont disputé l’intégralité du calendrier. Onze autres bikers ont toujours répondu présent, dont cinq provinciaux: Valentin Rampel, 3e en élites-espoirs, et deux de ses équipiers du CC Chevigny, Florent Gueuning et Ethan Rooms, respectivement 2e et 5e en cadets ; l’Hottonais Christophe Théodore, 2e en master 2, et le Red Bikers Dimitri Tassin. Intraitable en master 1 chaque fois qu’il était au départ, l’Attertois Elias Van Hoeydonck finit toutefois 2e, après avoir manqué les trois dernières courses à la suite d’une fracture de la clavicule. Troisième en dames, Gwen Voets, sa moitié, a offert un 7e podium à notre province.