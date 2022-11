Vaux-sur-Sûre doute-t-il après deux accrocs ?

Pourtant, il faut bien reconnaître que le parcours des hommes de Fabrice Spoiden a de quoi surprendre.

Une évolution en surrégime ? Possible. On verra au fil des semaines si tel est le cas. En attendant, le mix entre la jeunesse d’un côté et les quelques joueurs expérimentés de l’autre fonctionne à plein régime.

"On ne va pas s’en plaindre et profiter de l’instant présent, confiait le président Lapraille à l’issue du match nul arraché à Tavigny. On s’est retrouvé dans une situation compliquée, menés et à dix, mais le groupe a trouvé les ressources morales pour revenir dans le match et égaliser. Ce point nous permet de conserver notre deuxième place avant le match au sommet du week-end prochain. Mais il est clair aussi que la défaite la veille de Vaux-sur-Sûre avait retiré un peu de pression dans notre envie de rester proche d’eux avant ce match Dommage cependant cette suspension de Corentin Musiaux pour ce sommet."

Et si la confiance habite l’équipe de Compogne, qu’en est-il de celle des Étoilés ? Un point sur six après le nul à Vaux-Noville et la défaite face à Montleban, voilà une petite série négative que personne n’avait vu venir, si ce n’est peut-être le coach lui-même.

"Il faut bien reconnaître que l’on est beaucoup moins consistant depuis deux semaines, estime Stéphane Gillard. L’accumulation des bons résultats a sans doute fait que dans la tête de certains, plus rien ne pouvait nous arriver. En deux matches, on est retombé les pieds sur terre et je pense qu’il s’agit sans doute d’une bonne chose pour la suite de la saison. Il va falloir mettre son bleu de travail et retrouver les qualités qui ont été les nôtres durant les huit premières rencontres."

Premier élément de réponse ce dimanche à l’issue de ce match au sommet.