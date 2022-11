Romain Collin (Tellin): « On vise le titre et on l’assume »

Romain, comment appréhendiez-vous ce match au sommet face à Libramont ?

J’étais serein avant cette rencontre : je suis plutôt quelqu’un de calme à l’accoutumée et cela n’a pas changé pour ce match. Le groupe avait envie de bien faire et surtout se reprendre après la défaite subie à Carlsbourg et le nul face à Bras.

Cette victoire sur un score probant est-elle méritée ?

Ce succès sur ce score de 3-0 est selon moi amplement mérité. Hormis le penalty, je n’ai pas le souvenir que les Mauves aient tiré une seule fois au but.

« Au feeling »

Avec ce penalty arrêté à 1-0, on peut toutefois dire que vous avez été incontestablement un des héros de ce match ?

Je ne dirais pas cela, et ce au regard du fait que je n’ai tout bonnement pas eu d’autres arrêts à réaliser. L’équipe a vraiment presté à un très bon niveau.

Mes défenseurs aiment encore bien me mettre en difficulté mais là, ils ont vraiment été irréprochables ( rires). S’agissant du penalty, je n’ai pas vraiment une technique spécifique, c’est plutôt au feeling.

Toujours est-il qu’avec cette victoire, Tellin conforte son statut de grandissime favori pour le titre.

Le début de saison est effectivement plutôt satisfaisant et c’est de bon augure pour la suite même s’il reste des points à travailler. À cet égard, je pense notamment aux rencontres face à Saint-Pierre et Carlsbourg où nous avons été moins bons. L’objectif a toujours été de décrocher les lauriers même si certains n’osent pas le clamer.

Que pensez-vous de la P3C ?

Je trouve que cette série est bien plus relevée que les années précédentes. Elle est composée d’un panel conséquent d’équipes susceptibles de jouer le haut du tableau.

Dans l’hypothèse d’une montée, pensez-vous que Tellin devra nécessairement se renforcer ?

Je pense qu’il est un peu tôt pour se projeter dans le futur : le championnat est encore long.

Comment s’est passée l’adaptation des nombreux transferts cette saison ?

Leur adaptation a été optimale. Il faut dire qu’ils étaient déjà connus du groupe. Certains avaient d’ailleurs porté les couleurs du club dans le passé.

Un petit mot sur votre coach, Cédric Georges ?

S’il avait offert un casier de bières spéciales plus tôt, nous aurions été plus motivés à faire preuve de plus de concentration sur les phases arrêtées et a fortiori, nous aurions plus de points au compteur.