Pour Luc, le cadet, la fumée blanche ne devrait toutefois pas tarder à sortir de la cheminée. Il s’apprête en effet à rejoindre la formation Tudor Pro Cycling à la tête de laquelle on retrouve un certain Fabio Cancellara. Cette équipe devrait intégrer en 2023 le peloton UCI Pro Team, soit la D2 du cyclisme international, où l’on retrouvera les Bingoal, mais aussi les… Lotto d’Arnaud De Lie et Caleb Ewan. Pour Tom l’aîné, par contre, la situation reste problématique. Âgé de 26 ans, celui qui a passé quatre ans dans le team de Christophe Brandt est toujours en quête d’un nouveau contrat. Il l’a fait savoir en lançant un appel à l’aide sur les réseaux sociaux.