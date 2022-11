Il dresse un premier bilan après six rencontres de championnat et un week-end plutôt réussi pour les Gaumais.

Sébastien, revenons tout d’abord à ce long week-end et ces deux rencontres. On peut parler d’un match référence en évoquant la prestation de vendredi face à Hasselt ?

Oui, clairement, tout a bien tourné pour l’équipe. J’ai envie de dire que pour la première fois de la saison, ils étaient en forme ensemble et la qualité de jeu était au rendez-vous. Face à des joueurs comme Toriola et Janssens, ce n’est jamais facile.

Dimanche, lors du déplacement à la Villette Charleroi, on a le sentiment qu’il y avait la possibilité d’aller chercher un match nul. Vous partagez cette analyse ?

Oui. Dans deux rencontres, je voyais un de nos joueurs aller chercher cette troisième victoire. Alessi contre Chabeau où il s’incline dans le cinquième set et Benjamin Fruchard qui a le niveau de jeu pour battre Ruiz mais qui a craqué mentalement après le premier set.

Plus globalement, le bilan fait état de deux victoires et quatre défaites. Estimez-vous qu’il s’agit là d’un bilan positif ?

On va parler d’un bilan mitigé. Dans l’absolu, le contrat est rempli avec des victoires face aux candidats à la descente que sont l’EBS et Hasselt. Mais on peut avoir pas mal de regrets pour ce match face à Vedrinamur en ouverture de la saison où les Virtonais sont passés à côté.

Votre sentiment sur les prestations des quatre joueurs ?

Concernant Alessi, il n’est pas évident de prendre le rôle de leader d’une équipe à 16 ans et on a vu, contre Vedrinamur où il n’était pas là mentalement, qu’il y a encore des choses à améliorer. Mais une chose est certaine, l’évolution est bonne et j’espère qu’il pourra mettre en application en match ce qu’il sait faire à l’entraînement.

Pour Benjamin, le niveau de jeu est là, sans aucun doute, mais on sent qu’il n’a pas encore su complètement se libérer du stress d’évoluer dans notre championnat.

Et concernant Karim, son niveau oscille en A10 et B2. Une fois, il va vous sortir un match d’une qualité très faible et le match d’après, il va jouer à un niveau incroyable face à un gros série A.

Reste Pierre-Yves: il a déjà rempli son contrat en allant chercher le match de la victoire face à l’EBS en étant mené 0-2.

Comment se passe votre travail avec l’équipe nationale dames ?

Tout va bien et l’évolution du groupe est positive. Il est vrai que l’on a les résultats avec nous (NDLR: sa fille Lilou a été sacrée championne d’Europe chez les cadettes). On va encore faire avancer le projet en 2023 avec encore plus de sorties internationales.