Vous vous attendiez à une victoire si large ?

Évidemment que non. On savait qu’Ethe était favori et même si on avait gagné 1-0, nous aurions été très heureux.

Vous êtes en tête, le titre c’est l’objectif ?

Non, l’objectif reste toujours le top 3. On a un noyau assez étroit. Dès qu’on a deux ou trois gars sur le côté, c’est compliqué.

Pour le moment, tout le monde fait les efforts et cela paie. Pourvu que cela dure.

Le titre de meilleur buteur de la série cela vous intéresse ?

Forcément, je me prends au jeu mais à choisir je préférerais vraiment finir champion, pour l’équipe et pour tous les gens de Toernich qui bossent dans l’ombre.

« Ertan ne nous fait pas vraiment peur »

À presque 36 ans, la P2 cela vous intéresse encore ?

Franchement, si j’ai l’occasion d’y aller avec Toernich et tous mes copains, je le fais avec plaisir.

Vous étiez à Aubange B la saison dernière, qu’est ce qui vous a motivé à revenir à Toernich ?

J’avais envie d’un vrai dernier défi et, à Aubange l’équipe s’est pas mal déforcée. C’est pourquoi j’ai rejoint une formation que je connais bien, avec de l’ambition. J’espère qu’on fera vraiment quelque chose de bien.

Vous disputez un nouveau match au sommet ce week-end face à Autelbas, quatrième où Ertan Muric est en grande forme. Comment abordez-vous ce second topper ?

De la même façon que cela soit Ethe ou Signeulx. On respecte toutes les équipes. Le coach nous fait quand même courir tout le temps de toute façon (rires). Après Ertan (NLDR: il a joué à Toernich), on le connaît bien donc il ne nous fait pas vraiment peur.