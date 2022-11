Les 5 matchs à ne pas rater ce week-end

3. Autelbas – Toernich (3A) Les deux phalanges arlonaises n’ont essuyé qu’un revers depuis le début de championnat. Autant dire que le derby du chef-lieu promet. Toernich, qui n’a pas encore perdu le moindre point à l’extérieur, peut prendre sept points d’avance sur son adversaire du jour.

4. Bras – Libramont B (3C) Encore un derby communal. Les Libramontois, tombés sous les coups de boutoir tellinois, n’ont plus droit à l’erreur chez leurs voisins, eux aussi obligés de s’imposer pour rester dans la course à la montée.

5. Compogne – Vaux-sur-Sûre (3E) Tout le monde s’attendait à voir Vaux-sur-Sûre rouler sur la série. Mais son récent 1 sur 6 contre Vaux-Noville et Montleban laisse penser que la course aux lauriers pourrait être un peu plus ouverte que prévu. Compogne, deuxième, dernier invaincu (7 victoires, 3 nuls) et meilleure défense de la série (7 buts) prendra d’ailleurs prendre les commandes du classement en cas de victoire ce dimanche.