Le CC Chevigny déjà d’attaque pour 2023

Avec quarante nouveaux visages pour dix départs à peine, la campagne de transferts du club libramontois s’avère donc des plus prolifiques. Mais Laurent Mars entend relativiser: "Nous sommes, évidemment, ravis de cette situation, mais nous savons aussi que plusieurs arrêteront en cours de route et que tous nos affiliés ne pratiquent pas le vélo au même niveau. Nous tenons d’ailleurs à rester fidèles à notre ligne de conduite. Nous constituons un club au sens large du terme et nous ne voulons pas tomber dans l’élitisme. Une de nos plus grandes satisfactions, c’est aussi de voir la base de notre pyramide s’élargir, insiste le manager. La formidable ascension de notre Arnaud De Lie n’y est, évidemment, pas étrangère. Ces dernières semaines, une dizaine de gamins se sont affiliés au club."

34 cadets, 45 juniors…

Si le club ardennais recueille autant d’intérêt, il le doit également au fait qu’il s’est installé au sommet de la hiérarchie nationale ainsi qu’en témoignent ses douze succès en interclubs en 2022. Ajoutez-y son mariage avec Lotto et vous comprendrez aisément pourquoi le champion national des cadets, Nio Vandevorst ou le deuxième de Liège-Bastogne-Liège, Kamiel Eeman, porteront dès janvier la casaque du Chevigny.

Que peuvent dès lors espérer nos provinciaux dans une ossature de 34 cadets et de 45 juniors ?

"Le calendrier est tellement chargé qu’il y aura de la place pour bon nombre de coureurs", dit-il, tout en affirmant que 2023 devrait être prolifique pour le Hottonnais Baptiste Godinache (junior 2e année), mais aussi permettre au Rendeusien Emil Siegers et au Chestrolais Diego Maury de s’imposer chez les cadets, tandis que les Wellinois Aurélien Lejeune et Robin Warrant se feront les dents chez les juniors.

Tous comptent, bien entendu, sur les conseils des frères De Lie pour progresser et si possible, suivre leur chemin.