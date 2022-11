"Notre début de saison est bon. Nous aurions pu avoir un point ou deux en plus en ne perdant pas contre Philippeville. Toutes nos victoires sont de véritables victoires d’équipe", souligne la capitaine, Aurélie Baijot.

Sans avoir joué les quatre derniers

Car, si elle n’a perdu qu’une seule de ses dix-huit rencontres disputées à ce jour, Aurélie Baijot refuse de tirer la couverture à elle seule. "Je ne peux pas faire gagner l’équipe seule. Les matches gagnés par mes équipières sont donc tout aussi importants. Elles prennent au fur et à mesure le rythme de la N2", clame-t-elle.

Un excellent début de saison donc, alors que les Graidoises doivent encore affronter les quatre derniers du classement. "Ce sont des équipes qui alignent quand même des classements B6 et C0, ce qui n’est déjà pas si mal. L’écart entre les équipes n’est pas énorme."

Les propos d’Aurélie Baijot sont relayés par Émilie Déom. "Je trouve la série plus costaude que l’an dernier, du moins plus équilibrée. Malheureusement, mon boulot me prend beaucoup de temps actuellement et je ne sais plus m’entraîner. Je n’ai en outre joué que la moitié des rencontres, ce qui n’aide pas pour la régularité. Mais nous formons une vraie équipe, avec une première joueuse qui ne perd quasiment jamais et qui est également décisive en double", conclut la joueuse arrivée de Virton il y a un peu plus d’un an.