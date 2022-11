Le bilan est tout simplement catastrophique, avec quatre défaites et un nul. Le départ de Sébastien Huet pour Libramont est bien sûr à prendre en compte mais cela n’explique pas tout.

On constate que Bastien Hennon n’a plus du tout le rendement d’un passé récent, que Philippe Brasseur n’a été présent qu’à une seule reprise cette saison. Soit les deux fers de lance de l’équipe bien loin des prestations auxquelles ils nous ont habitués.

"C’est clair que le début de saison est compliqué mais nous avions aussi un calendrier très compliqué avec les trois équipes favorites à notre programme, précise Jean Maqua, le capitaine de l’équipe bouillonaise. Si bien que l’on va seulement maintenant disputer les rencontres face aux candidats directs pour le maintien. Autre élément, la blessure de Philippe Brasseur. Si ce dernier ne souhaite plus jouer chaque semaine, il y a aussi une blessure à l’épaule qui l’a empêché de jouer et de s’entraîner. On compte sur lui dans les semaines à venir. Pour le reste, on peut dire que seuls Olivier Van Rode et moi-même jouons à notre niveau. On espère que nos coéquipiers vont revenir dans le coup pour la période importante qui nous attend." Et à la question de savoir s’il faut se poser des questions sur la motivation des uns et des autres et même l’avenir de l’équipe, Jean Maqua répond avec assurance: "Non, on n’est pas à la fin d’un cycle. Bien au contraire. Les joueurs sont plus motivés que jamais lorsqu’ils sont à table et j’en veux pour preuve que mêmes ceux qui sont blessés viennent voir les matches de leurs coéquipiers. Donc, je pense que l’on pourra seulement commencer à se tracasser si on ne gagne pas trois des rencontres restantes pour clôturer le premier tour."