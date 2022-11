Non. Nous jouons en même temps avec l’équipe B à Gouvy. Je suis d’ailleurs très déçu. Depuis le début de la saison, nous avons toujours joué le même week-end que l’équipe A à la maison, en débutant notre match trente minutes plus tôt. En début de championnat, nous avons directement demandé à Gouvy pour inverser le match, mais notre adversaire n’a rien voulu entendre. Pour le club, avoir les deux équipes à la maison le même soir, c’est idéal. Et moi, cela m’aurait permis de suivre au moins trente minutes.

Aurélien Gomez vous a demandé quelques infos sur le Léo ?

Non, mais je lui en donne sans qu’il m’en demande (rires). Je sais que Bastogne a quelques suspendus, mais bon, il ne devrait pas y avoir énormément de surprises dans le onze de base.

Vous gardez des bons souvenirs de votre période à Bastogne ?

Bien sûr. Je n’oublie pas que c’est mon premier club en province de Luxembourg. Et que nous sommes devenus champions tout en ayant assurés le maintien en P2 sur le fil la saison précédente. Le meilleur souvenir, c’est le fait d’être monté en P1. Enfin non, je dirais que le meilleur souvenir, c’est notre début de saison 2020-2021 avant que le Covid ne vienne tout arrêter. Après quatre matches, nous avions huit points, nous tournois à plein régime. Plus rien n’a été pareil après cet arrêt. Quand nous avons repris un an plus tard, l’atmosphère n’était plus la même. L’euphorie de la montée avait disparu. Je regrette cet arrêt en septembre 2020 car nous étions partis pour vivre une belle saison. Mais bon, l’interruption, elle a concerné tout le monde.

Vous êtes déjà retourné à Bastogne depuis votre départ voici un an ?

Aux Récollets, non, je n’y ai pas encore remis les pieds. Mais j’ai notamment pu voir les Bastognards lorsqu’ils sont allés jouer à Vaux-Noville. Je garde aussi des contacts avec mes anciens joueurs. Benjamin Jacob, c’est le parrain de ma fille. Guillaume Gruslin, cela reste un bon copain. Et j’ai aussi des contacts réguliers avec Samuel Zune. Le groupe de Bastogne n’a pas énormément changé depuis mon époque. Les plus anciens comme Labranche, Gouard, Gruslin, Macoir, Dufays, ils sont toujours là.

« Les deux peuvent se sauver, mais peuvent-ils le faire ensemble ? »

Houffaloise et Bastogne peuvent-ils se sauver tous les deux en P1 ?

Au complet, Bastogne peut se sauver. Par contre, si le Léo perd deux ou trois joueurs pour une longue durée, cela peut devenir plus compliqué. Houffaloise, je le vis de l’intérieur. Si l’équipe continue à travailler de cette façon et qu’elle conserve la mentalité de gagneurs affichée à Vaux-Noville, elle peut se sauver. Le souci, c’est que nous avons des agneaux, mais il manque encore un loup dans le grand rectangle pour faire mal à l’adversaire. J’espère qu’un gars va se révéler. Après, je vous ai répondu que les deux équipes pouvaient se sauver. Mais peuvent-elles se sauver de concert, cela, j’en suis moins certain étant donné le nombre de descendants potentiels.

Si Houffaloise A descend, vous descendez en P3 avec l’équipe B même si vous vous sauvez sportivement. Votre avis ?

C’est le jeu. Je le savais en venant à Houffaloise. Mais ce n’est pas grave, j’ai accepté le défi car je voulais travailler avec des jeunes et prendre du plaisir à donner des séances le mardi et le jeudi. Moi, j’ai dit aux gars que notre mission était de nous sauver sportivement.

Vous regardez quel classement en priorité le lundi ? Celui de D3, de P1 ou de 2C ?

Je les regarde déjà le dimanche soir (rires). Je m’intéresse surtout à la 2C et à la P1.

Comment se passent les entraînements à Houffaloise ?

Nous sommes parfois à trente sur le terrain. En préparation, nous étions plus de quarante éléments. Nous avons un gros staff avec parfois quatre ou cinq gars pour la séance.

Mais qui décide du contenu ?

Nous nous concertons beaucoup avec Aurélien pour les entraînements et le jeudi, nous discutons des noyaux pour le week-end. Il n’y a pas de chef, mais c’est surtout Aurélien qui chapeaute le tout étant donné que c’est surtout la P1 qui a besoin de faire des résultats.

La semaine dernière, la B a partagé à Mageret, tandis que la A a battu Vaux. Votre avis ?

Je préférais mille fois cela à une victoire de l’équipe B et un nul de l’équipe A. Sur le coup, je râlais un peu du 0-0 à Mageret car nous aurions pu gagner. Mais la victoire des A m’a redonné le sourire. Et ce samedi, je signe à deux mains pour un bilan pareil.