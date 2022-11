A Habay, Emile Widart espère encore jouer en équipe A

Ce n’est pas tout les jours qu’on inscrit un sextuplé, n’est ce pas ?

Oui effectivement, c’est une grande première pour moi depuis que je joue au foot et personnellement, je suis très fier d’avoir pu contribuer à la victoire de ce week-end qui était obligatoire.

Justement, dans un match aussi important, quel a été le discours de votre coach ?

Il ne fallait rien lâcher et reprendre cette place qui nous appartenait. C’est la première fois depuis le début de saison qu’on se réveille en étant troisième au classement. Bien sûr, on ne s’attendait vraiment pas à une victoire assez aisée, d’autant plus que notre adversaire était quatrième et pouvait revenir à notre hauteur.

Avec votre 25/30, votre statut de favori se confirme malgré l’accrochage contre Florenville ?

C’était un accident, on a pu le constater sur le match suivant où l’on bat Sainte-Cécile (0-6). Habay-la-Neuve B est une toute nouvelle équipe qui a vu le jour en début de saison. Monter en P2 lors de la première année serait extraordinaire. Je pense qu’on a un groupe qui a les qualités pour aller au bout du championnat et être champion. On donnera tout jusqu’au dernier match. On a la chance d’avoir un entraîneur très ambitieux qui nous aide et qui a pour but d’améliorer le projet.

Un match contre Nothomb, un concurrent direct pour la montée, la semaine prochaine à domicile. Comment abordez-vous le match ?

Sans pression malgré la troisième place de Nothomb, mais pour être champion, on doit poursuivre notre marche en avant.