Sainte-Ode, à trois points de son total de l’an dernier

Désormais, Sainte-Ode va enchaîner Neuvillers, Rossignol et Ochamps. "Nous nous prenons au jeu de regarder un peu devant nous, mais il ne faut pas non plus s’enflammer, commente Raphaël Bozet. Nous avons un peu pris nos distances avec l’arrière du classement et c’est le principal. L’an dernier, sur toute la saison, nous avons pris dix-neuf points. Cette année, alors que le premier tour n’est pas encore terminé, nous avons déjà seize unités. Et nous pouvons encore pester sur les deux points perdus à Les Bulles. Mais bon, c’est le seul petit couac de notre début de saison."

« Le changement ? Un noyau plus étoffé »

Lorsqu’on demande à Raphaël Bozet la différence entre le Sainte-Ode de cette saison et celui de l’an dernier, l’ancien médian de Libramont ne prend pas trois heures pour répondre. "Le noyau est plus étoffé. L’an dernier, j’avais onze ou douze joueurs et je complétais avec des gars de B, dit-il. Je me souviens d’un match à Orgeo l’an dernier. Nous perdons 1-0 à la pause et puis, Steven Vandendyck doit sortir à cause d’un souci physique. Nous avions totalement pris l’eau. Ici, cela fait deux semaines que Steven n’est pas là et on ne voit pas la différence. Samedi, j’étais aussi privé de Lanners et Hansen, mais le groupe sait répondre quand un cadre est absent. L’arrivée de Simon Discret a aussi fait beaucoup de bien. On n’en parle pas beaucoup, mais que ce soit dans le milieu ou derrière, il nous apporte beaucoup. Quand vous l’avez avec Tibesar derrière, cela fait un fameux axe défensif."

Depuis quelques semaines, Raphaël Bozet a aussi repositionné Jérôme Clément devant. Samedi, le format de poche a planté trois buts. "Sans livrer un gros match pour autant, sourit Raphaël Bozet. Mais c’est clair que sa présence devant, cela redistribue les cartes. Même s’il n’a plus le coup de rein de ses 20 ans, cela reste un danger permanent. Contre Libin, nous avons trois ou quatre belles opportunités en début de match, nous ne marquons pas. Avec Jérôme, au moins un ballon terminait au fond."