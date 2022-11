Raphaël Dubois s’attendait à mieux

La deuxième mi-temps, par contre, ne sera pas du même acabit pour les Chestrolais. "Chantemelle est revenu du vestiaire avec plus d’intensité, alors que de notre côté, il y a eu un relâchement défensif. J’ai l’impression que c’est toujours le même scénario. Quand on a de l’avance, on ne sait pas enfoncer le clou et l’adversaire se relance. On n’a pas cette mentalité de tueur. Les gars ont envie de bien faire, mais il leur manque quelque chose mentalement. C’est frustrant. "

Pour Raphaël Dubois, il s’agit de la première expérience de coaching en seniors. Et on ne peut pas dire qu’il vit un rêve… "Je m’attendais à mieux, acquiesce-t-il. Notre préparation s’est bien déroulée en été, les joueurs étaient bien impliqués. Et notre premier match, à Rulles, après une 1re mi-temps catastrophique, on avait relevé la tête en 2e. Depuis lors, avec les études qui ont repris, l’implication des joueurs a baissé. Et c’est moins facile à gérer. Je suis aussi un peu déçu de l’ambiance générale dans l’équipe. Les gars ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et à râler trop vite, au lieu de s’encourager et de se concentrer sur la prochaine action. S’il n’y a pas de réaction maintenant, la saison va être longue. "

« La bonne méthode »

Le garçon n’a pas, pour autant, perdu sa motivation. "Je me remets en question aussi, dit-il. Je suis peut-être trop gentil. Découragé ? Pas du tout. Même si on n’atteint pas l’objectif du début de saison, les play-off, mon but premier, c’est de faire progresser les gars à tous les niveaux, que ce soit le basket ou l’état d’esprit. Il faut que je trouve la bonne méthode. J’en parle aussi avec Hugo (Deneve, son assistant-coach). Mais à un moment, cela doit venir de l’équipe. Il faut qu’ils aient le déclic. Il faut transformer cette déception en motivation, pour travailler plus dur dans les semaines qui viennent. Personnellement, tout cela me fait grandir aussi en tant que coach."