Lepenne: « Pas prêt pour remonter en P1 »

Dix matches plus tard, Saint-Mard est solidement installé sur le podium, à la deuxième place, à un point de Bleid (qui a un match en moins). Le 19 novembre, le derby entre les leaders, sur le terrain de Bleid, vaudra son pesant d’or. "J’ai voulu composer un groupe complémentaire avec des gens de Saint-Mard, explique celui qui a fait toutes ses classes à La Louvière. Je les connaissais tous pour les avoir eus sous ma coupe en jeunes ou en équipe B. Je savais que le groupe vivait bien ensemble et qu’il y avait du potentiel."

Dimanche après-midi, le bloc saint-mardois n’a pas réussi à l’emporter contre une équipe de Meix-devant-Virton B appliquée, qui a même pris la première demi-heure à son compte. "Pour aller loin, il faut une défense solide, poursuit l’architecte hennuyer qui est venu s’installer en Gaume quand il a rencontré l’âme sœur. Nous avons réalisé trois clean-sheets ces dernières semaines, ce qui montre nos progrès. Mais je râle sur le but égalisateur des Méchois qui est dû à une grossière erreur de placement de notre part."

Des personnalités qui se fondent dans le bloc

L’impression laissée par le groupe est celle d’un bloc où personne ne tire la couverture sur lui. Personne ne se met plus en évidence que le collectif. "C’est vrai, confirme Lepenne. Quand vous me demandez de vous aider à désigner un joueur pour le top 5 du week-end, c’est toujours compliqué. Le bloc, le collectif, c’est une volonté de ma part."

Il y a malgré tout l’expérience d’Olivier Champenois dans la ligne arrière et deux attaquants c, Florian Malfait et Thibaut Schweig, qui ont chacun leurs particularités.

Pour les pronostics, le T1 louviérois attend de voir Bleid, la seule équipe du Top 6 qu’il n’a pas encore affrontée: "Le collectif habaysien et les avants de Nothomb m’ont bien plu, conclut-il. Et je me méfie d’Aubange qui a des joueurs de qualité et qui va revenir après son début de championnat loupé. De notre côté, disputer le tour final serait chouette. Je savais que nous avions le potentiel pour nous positionner dans le top 5. Nous sommes mieux placés que ce que j’espérais, mais il faut être réaliste, nous ne sommes pas prêts pour une remontée en P1. Continuons à construire de bonnes fondations pour l’envisager d’ici deux ou trois ans."