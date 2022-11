Le Mussonais Lenny Tordoor en équipe nationale de football virtuelle?

À la coupe du Monde ?

La recherche de nouveaux joueurs s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation de la RBFA Esports Academy. Ces nouveaux talents seront encadrés par des professionnels. Outre les séances d’entraînement hebdomadaires sur FIFA, ils seront également accompagnés sur les plans physique, tactique et mental. Chacun d’entre eux deviendra candidat pour participer à la Coupe du Monde de football virtuel en 2023. "Je joue depuis 2019, explique Lenny Tordoor, actuel étudiant à Liège en BAC 1 sciences économiques et de gestion. J’avais effectué un premier tournoi au Cora à Messancy avec une deuxième place, ensuite j’avais aussi terminé deuxième lors du tournoi organisé par Virton pour recruter un joueur. Plus récemment, j’ai participé à différentes compétitions avec notamment une victoire ce week-end à St-Avold, face à un ex-joueur du PSG." À tout juste 18 ans, Lenny Tordoor passe donc des heures devant son écran afin de se perfectionner. "Je joue au minimum une à deux heures par jour, j’essaie de ne pas faire de trop grosse session de jeu sinon je perds en concentration. Le nouveau FIFA 2023 est plus lent, mais je me suis rapidement adapté, plus vite que je ne le pensais et mon niveau s’en ressent. Je joue quasi exclusivement à FIFA, de temps en temps à d’autres jeux, mais pour le fun."

Recruté par l’Union ?

Lenny Tordoor a un peu joué au foot, du côté de Saint-Léger, mais il préfère la compétition manette en mains. "Je suis un vrai compétiteur, j’effectue un maximum de tournois, je veux toujours tout gagner, je viens de terminer troisième, sur 58, du tournoi de l’Union Saint-Gilloise et j’attends de voir si je suis recruté par ce club", conclut le jeune gamer.