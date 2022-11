Joubiéval, même à trois, se donne de l’air

Halanzy-Musson A 11 – Tillet A 5 Rien ne semble arrêter le leader. Surtout si ses adversaires se retrouvent à trois après la blessure de Jean-Philippe Georges. Seul Rouvrois se montre à la hauteur des locaux en s’imposant à trois reprises, sa seule défaite venant des œuvres de Back.

Athus A 5 – Joubiéval A 11 Antoine, absent malgré l’importance de l’enjeu en bas de classement, n’est pas remplacé. Mais le trio composé des frères Backès et de Léonard s’en est très bien sorti comme ça. Ce dernier baisse pavillon face à Linda Claisse qui sera la seule à s’imposer à la table. Les Salmiens se donnent ainsi un peu d’air.

Libramont B 6 – Jamoigne A 10 Le marquoir affiche 5-5 et on pense que les Libramontois ont fait le plus difficile mais s’est sans compter sur la première paire visiteuse. Richard bat Schumacker et Lamberty prend le meilleur sur Calay. La partie bascule dans le rang des Gaumais puisque dans la foulée, le duo Fonck-Borbouse signe deux succès synonymes de victoire.