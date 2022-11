Johan Walelo n’avait pas fini son tour de Gaume

« J’espère toujours percer »

Il était âgé d’une quinzaine d’années quand il a déménagé vers la capitale et s’il est encore resté un an à Virton, les déplacements l’ont contraint à se chercher un autre club. Ce fut l’Union, avant un changement de cap complet, puisqu’il a goûté ensuite au football anglais durant trois saisons. Au Corinthian-Casuals FC précisément, un club basé à Tolworth, dans la banlieue londonienne. "C’est un agent qui m’a amené là-bas, précise-t-il. Un club du 5e niveau anglais. Je m’entraînais avec le noyau pro, je jouais avec les U23. Puis j’ai rejoint Neves, en D5 portugaise avant de revenir en Belgique, à Acren. Mais ça ne s’est pas très bien passé chez les Hennuyers, sportivement parce que j’ai été blessé et extra-sportivement parce que j’étais en désaccord avec le président. Pourquoi un tel parcours ? J’ai toujours aimé voyager, j’aime découvrir un autre football, une autre culture. Mais quand l’occasion de revenir en Gaume s’est présentée, j’ai accepté le défi malgré d’autres propositions car cela me permettait de me replonger dans mes années de formation, au milieu de figures connues."

Il vit en kot à Virton et n’a pas d’autre occupation que le foot. "Parce que j’espère toujours percer au niveau professionnel, conclut-il. Même si je suis en D3 à bientôt 24 ans, j’ai le sentiment qu’il n’est pas trop tard."