Diplôme en poche, Marion Jourdan retrouve la régionale

Marion Jourdan le sait, Boninne ne fait pas partie des cadors de la série. Mais si les Libramontoises n’ont jamais eu l’occasion de trembler ce dimanche, c’est parce qu’elles ont débuté le match pied au plancher. Avec dix-neuf points d’avance après dix minutes, Marion Jourdan et ses équipières ont pu gérer tranquillement la dernière demi-heure. "Mais galvauder une avance confortable, cela nous était déjà arrivé lors de nos trois défaites, glisse Marion Jourdan. Nous avons parfois eu plus de dix points d’avance avant de nous faire rejoindre. C’est vraiment dans ce domaine que nous devons progresser. Mais nous avons vu une amélioration face à Boninne. Nous n’avons pas reproduit les mêmes erreurs que d’habitude quand personne n’osait prendre ses responsabilités dans les moments importants. Après, j’ai discuté avec la coach adverse à l’issue du match et elle m’a dit que l’équipe était vraiment arrivée à la salle avec les pieds de plomb. Venir un dimanche matin à Libramont, cela ne les enchantait pas vraiment. Mais nous, nous avons bien joué le coup, avec un excellent premier quart-temps."

Ce samedi, Libramont tentera de confirmer son bon état de forme. Mais en face, ce sera Esneux, un adversaire qui sera bien plus coriace que Boninne. "Je ne connais pas Esneux, mais de ce que j’entends, cela reste une belle équipe, qui devrait jouer plus ou moins la même chose que nous, souffle la meneuse libramontoise. Je pense que toutes les équipes de la série sont prenables, même les équipes du top. Ici, nous avons trois victoires et trois défaites, mais avec un peu de réussite et un peu plus de concentration dans les moments importants, nous pourrions avoir six victoires. "

Pas de regrets d’avoir quitté Neufchâteau

Revenue à Libramont cet été, après un passage de plusieurs saisons à Neufchâteau (en régionale II et en première provinciale), Marion Jourdan a retrouvé quelques têtes connues en rentrant à la maison.

"Pourquoi revenir à Libramont ? En fait, j’avais pris un peu de recul l’an dernier. Je débutais ma dernière année d’études et les contraintes liées au basket devenaient trop importantes par rapport au plaisir que je prenais dans mon sport. J’avais donc décidé de redescendre et de jouer en P1 avec Neufchâteau. Libramont m’a sonné au printemps, on m’a expliqué le projet du club et j’ai adhéré. Comme j’ai terminé mes études, c’était plus facile de retrouver la R2. Et puis, Libramont, c’est mon club formateur, j’ai déjà joué avec Angélique Charlier et je connais les jeunes, note Marion Jourdan. Amener mon expérience, c’est un rôle intéressant. Pas de regret de ne pas être resté avec Neufchâteau et de jouer le top en R1 ? Non, pas du tout. Les filles là-bas, cela reste mes amies et je suis très heureuse de voir leur parcours. Mais le haut de la R1, au niveau des contraintes, c’est encore autre chose hein ! Là, je sais que si je veux partir un week-end à la mer ou une semaine au ski, en jouant en R2, cela peut encore passer. Dans le haut de la R1, tout cela, c’est impossible."