Marloie B: la manière plus importante que les résultats

Les jeunes Marlovanais sortent pourtant d’une saison difficile. "Certains joueurs étaient déjà là l’an dernier, mais ils n’avaient que dix matches adultes dans les jambes, poursuit Samuel Lefebvre. Maintenant, ils en ont 25 ou 30. De plus, on a travaillé dans le calme, dans le silence, pour renforcer de manière ciblée l’équipe. L’état d’esprit et la mentalité a évolué positivement également."

Patience et travail

Ces bons résultats ne semblent cependant pas ouvrir la porte de l’équipe A. "Dans sa biographie, Guardiola parle de la règle des 10 000 h, poursuit le responsable sportif. Pour lui, il faut que la personne s’exerce, travaille 10 000 h pour réellement maîtriser un sujet. Le souci de cette jeunesse ‘‘de l’instantané’’ est qu’elle veut tout, tout de suite. Plusieurs joueurs ont le potentiel pour faire le saut dans les un, deux ou trois ans. Mais ils doivent travailler, se montrer patients et accumuler de l’expérience. Pour moi, il leur est plus bénéfique de jouer 25 fois 90 minutes en P2 que 10 fois 15 minutes en D3."

Le chemin qui mène à l’équipe A, en D3, est étroit. "Pour moi, il y a un souci de post-formation dans la province. Cette équipe B est une équipe adulte, mais avec des joueurs en post-formation ou presque. On veut évidemment les voir gagner, prendre des points et du plaisir, mais on ne veut pas qu’elle le fasse n’importe comment. Il est important que le projet de jeu, la philosophie de vouloir jouer proprement, d’avoir le ballon, de construire de l’arrière. soient présents lors des matches. Non pour fanfaronner, mais parce que nous restons persuadés que c’est la meilleure solution pour gagner des matches sur le long terme et que les joueurs continuent de progresser et prendre du plaisir. Les résultats positifs créent une dynamique positive, mais la philosophie reste. L’idéal serait que cette équipe continue encore à grandir et progresser ensemble. Je suis convaincu que si on pouvait conserver le même noyau durant 2-3 ans, on pourrait à moyen terme viser plus haut."