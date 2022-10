Vaux/Sûre chute pour la première fois, Compogne n’en profite guère

Vaux-sur-sûre 2 – Montleban 3

Première défaite de Vaux au terme de ce match entre deux favoris. "Un sur six ! Certains commençaient à s’embourgeoiser, il va falloir maintenant mettre son bleu de travail, clame Stéphane Gillard, coach des Étoilés. On manque de dash et on est tombé sur une équipe bien organisée. Ajoutez à cela un péché de gourmandise en fin de rencontre." En effet, après les buts de Tack (0-1) et V. Caprasse (1-2) pour les visiteurs, de Delperdange pour les locaux, Toussaint pensait avoir arraché un point dans les arrêts de jeu (2-2). Mais Tack profitait d’un penalty avant l’exclusion de Vincent Caprasse (2-3).

Bovigny 3 – Lierneux 3

Un match à rebondissements. Bastin répond à Clausse dans le premier quart d’heure avant le but de Lemaire (2-1). Meurice et Barry, juste après la mi-temps, rendent l’avantage aux Lierneusiens (2-3). Diop remet les deux équipes à égalité (3-3).

Salm 4 – Cobreville 3

Succès aux forceps des Salmiens. Et un début de rencontre complètement fou avec la bagatelle de six buts en une demi-heure. Les buteurs locaux sont Mahy, Clesse et Mulders, sur penalty, alors qu’en face, Cornette a planté deux buts pour un autogoal d’Andrianne (3-3). La différence se fera en tout fin de rencontre avec un nouvel autogoal, cette fois de l’infortuné Meinguet (4-3).

Bourcy 1 – Sart B 1

Pirothon ouvre la marque peu avant la demi-heure de jeu et l’égalisation locale est signée du buteur Poitoux (1-1). Le même Pirothon a été exclu pour deux cartons jaunes en fin de rencontre.

Sainte-Ode B 2 – Vaux-Noville B 0

Une semaine après avoir accroché le leader, Vaux permet à la lanterne rouge de remporter sa première rencontre ! Les buts locaux ont été inscrits par Bozet et Dominique (2-0). Un beau cadeau d’anniversaire pour le coach Alain Sensique.

Tavigny 2 – Compogne 2

Compogne, qui aurait pu passer en tête, reste seule équipe invaincue de la série, mais n’a pas entièrement profité du faux pas de Vaux-sur-Sûre, juste avant de recevoir le leader. Tavigny prend l’avantage sur un coup franc de Gueibe (1-0) et l’égalisation tombe via Degros dès la reprise (1-1). Compogne cherche le KO, mais Musiaux est exclu pour une simulation alors qu’il est réellement blessé. Dans la foulée Tavigny fait 2-1 via Leeman qui n’a plus qu’à parachever le travail de Gueibe (2-1). Les visiteurs sont tout de même récompensés par l’égalisation de Lanfant avant qu’un tir de Louis s’écrase sur le poteau (2-2). Ketelle est exclu en fin de rencontre.

Givry B 6 – Sibret 0

Givry profite bien des faux pas des meneurs, inscrivant six buts parfaitement répartis entre les deux buteurs maisons, Armel Body et Renaud Leduc. Les hommes de Jean-Luc Hanot profitant, il est vrai, de l’exclusion en première période de Nicolas Wéry.