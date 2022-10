Une journée historiquement noire

Quatre équipes luxembourgeoises en Nationale, sept en Régionale et aucune qui n’a pu s’imposer ce week-end ! Certes, Melreux était au repos en raison du forfait de Hamme-Mille, mais de là à voir nos onze représentants incapables d’empocher la moindre victoire, il y a un pas que personne n’aurait osé franchir. Pour cette triste première dans l’histoire du ping masculin luxembourgeois, on peut toutefois invoquer quelques circonstances atténuantes. À Aye par exemple, où l’équipe de N1 était privée de Bérenger Servais tandis que Julien Martin était contraint de jeter l’éponge après son premier match. On notera tout de même la grosse performance de Théo Legrand face au redoutable Julien Renard. Pour l’équipe B, le chemin de croix continue : seuls trois joueurs étaient disponibles pour aller défier Caj Mir et ses 2 B2.