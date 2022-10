Toernich et Sainte-Marie impressionnent

Sainte-Marie/Semois 5 – St-Mard B 0

Fabrice Bergmann, le coach des Verts, était déçu de l’opposition: "Saint-Mard n’a rien montré. De notre côté, on a démarré sur les chapeaux de roue puis on a fait un match sérieux." Dès la 3’, l’ex-Saint-Mardois Henrot s’infiltre dans l’axe et croise (1-0). A. Habay double la mise (2-0, 26’). Henrot hérite d’un penalty et se rachète de celui qu’il a raté à Rachecourt (3-0, 32’). Après le repos, les Verts continuent sur leur lancée. Henry fait 4-0 (63’). Monté au jeu, Perrang se procure une série d’occasions dont la dernière fait mouche (5-0, 85’). Les Verts renvoient ainsi les Bleus à six points.

Messancy B 2 – Autelbas 4

Pascal Kammes, le T2 des Verts, soulignait la bonne prestation d’Ertan Muric: "On était un peu en dessous en première mi-temps. Après le repos, on fait le forcing et on joue bien. Ertan Muric était au-dessus du lot, il nous met un triplé. Cela leur a mis un coup au moral. Mies a répondu présent entre les perches également." Rosman ouvre le score sur penalty (1-0, 14’). Magnette égalise (1-1, 32’). Après le repos, Muric commence son show et signe un triplé dont une splendide reprise de volée sur une remise de Magnette (1-4, 69’). Glineur réduit l’écart dans les arrêts de jeu (2-4). Les Barnichois dépassent les Messancéens au général.

Signeulx 2 – Aubange B 5

Stéfan Castronovo, le coach des Aubangeois, trouvait cette seconde victoire en championnat logique: "On a maîtrisé le match malgré qu’on a joué presque 70 minutes à 10. On a contrôlé la 2e mi-temps". Dès la 2’, Pierret met les Canaris aux commandes (1-0). Thilmany égalise (1-1, 9’). En quatre minutes les Aubangeois se mettent à l’abri via Goossens, J. Rodrigues et Hansel (1-4, 19’). J. Rodrigues hérite d’un second bristol pour un tacle appuyé (25’). Pierret transforme un penalty (2-4, 32’). Les Jaune et noir héritent d’un second penalty qu’ils ne convertissent pas. Après le repos, Thilmany s’offre un doublé (2-5, 51’).

Athus 6 – Rachecourt 1

Raphaël Muller, le coach des Métallos était aux anges: "C’est notre match référence. Même réduits à neuf, on a continué à faire le jeu. On aurait pu marquer dix buts." Dès la 2’, Afif lance les hostilités. Il a l’occasion de doubler la mise mais Close détourne superbement son penalty. Guedes, Chisogne et Da Silva creusent l’écart avant le repos (4-0). À 20 minutes du terme, Dos Santos est exclu. Chisogne puis Afif salent l’addition (6-0, 79'). Ce dernier reçoit un second carton et laisse les Métallos finir la rencontre à neuf. Turbang sauve l’honneur rachecourtois (6-1, 86’).

Waltzing 5 – Meix-le-Tige 0

Toufik Ifkar se réjouissait du retour de Lamboray "dans un match piège qu’on a bien négocié. Meix ne disposait que de dix joueurs. On a été sérieux. On est passé par les flancs. Ils ont quelques bonnes individualités. Le score aurait pu être plus lourd. Enak Lamboray, qui revient de blessure, nous a vraiment fait du bien en milieu de terrain." Lemaire est accroché dans le rectangle. Lamberta transforme le penalty (1-0, 7’). Clabout puis Demoulin creusent l’écart avant le repos (3-0, 24’ et 42’). Clabout s’offre un second triplé en deux semaines (5-0, 58’ et 70’).

Halanzy 7 – Tontelange B 0

"On a bâclé la première mi-temps avant de dérouler en deuxième", résumait Raoul Lambert, le président des Miniers. C’est 1-0 au repos grâce à un but de Migeaux (9’). Valentin touche la latte avant le repos. Après celui-ci, Migeaux fait parler son sens du but en inscrivant trois buts (4-0, 66’). Mangin y va également de son but (5-0, 82’). Dans les cinq dernières minutes, T. Valentin, déjà auteur de trois passes décisives, s’offre un doublé (7-0, 86' et 88').