Saint-Hubert a tenu tête au leader pendant 35 minutes

Face au leader, Saint-Hubert a livré une belle résistance. "Nous avons joué une équipe de R1. En deux ans de régionale, c’est la plus belle équipe que nous avons affrontée, dit Bastien Gilain. L’an dernier, un match pareil, nous le perdions par quarante points." Les premières minutes sont pour Braine avant que Saint-Hubert n’équilibre les échanges: 47-35 à la pause. Dans le troisième quart-temps, l’écart descend à neuf points. Saint-Hubert défend bien, mais manque de réussite. "Nous avons réalisé quatre ou cinq stops, mais nous manquions un peu d’énergie offensivement. À ce moment du match, je me suis dit que si la réussite était avec nous, nous pourrions peut-être réaliser un exploit. Les gars l’ont aussi senti comme cela et c’est positif. " Braine laisse passer l’orage (61-51 à la demi-heure) avant de creuser l’écart.

Gembloux 92 – Arlon 76

Sans Vukovic, Arlon est passé à côté de son premier quart. Malgré deux temps morts rapides, les Arlonais coulent: 30-15. "Aucun repli défensif et une mentalité qui n’était pas bonne, dit Denis Jacquemin. Si nous avions mieux débuté, je ne dis pas que nous aurions gagné, mais nous aurions pu embêter Gembloux un peu plus." Arlon aura eu le mérite de relever la tête par la suite, mais sans inquiéter Gembloux. "J’ai changé de défense dans le quatrième quart, cela a bien marché, j’aurais dû le faire plus vite", regrette Denis Jacquemin.