1. Esteban Erdeljan (Meix-devant-Virton B): un but, un tir sur le poteau, une occasion en or. Un véritable poison pour la défense de Saint-Mard

2. Robin Delhaise (Saint-Léger): un doublé contre Jamoigne qui permet aux Canaris de se donner une fameuse bouffée d’oxygène au classement.

3. Jonathan Moris (Habay-la-Vieille): deux buts dans le sommet, qui confirment qu’il va falloir compter avec les Verts.

4. Victor Legros (Arlon B): malgré la défaite de justesse contre Bleid, il a effectué un travail de titan, ingrat comme seul attaquant et efficace premier défenseur.

5. Dylan Pierrard (Châtillon): il fait le break pour Châtillon et offre une victoire importantissime aux Étoilés.

DIVISION 2B

1. Théo Vanderheyden (Libin): une patate du gauche, une tête plongeante de haut vol et un penalty. Le triplé parfait.

2. Mathys Picard (Ochamps) : pour sa première titularisation en A, il n’a pas perdu un ballon devant sa défense.

3. Rémy Martin (Neuvillers): solide derrière et il a montré la voie à suivre à son équipe.

4. Lenny Vermierdt (Bercheux): dans une forme étincelante samedi soir.

5.Jérôme Clément (Sainte-Ode): repositionné en pointe, il met trois buts.

DIVISION 2C

1. Barry Diouf (Harre-Manhay): un roc défensif qui a mis Fallay sous l’éteignoir.

2. Isnath Kalombo (Marloie B): une entrée, un but et une prestation trois étoiles.

3. Florian Limbioul (Aye): un doublé pour mettre les siens sur les rails.

4. Jérôme Roberty (Harre-Manhay): animateur de l’entrejeu, il a conclu avec un but.

5. Anthony Haurine (Waha-Marche): il est monté en puissance pour offrir une victoire précieuse à ses couleurs.

DIVISION 3A

1. Ertan Muric (Autelbas): un triplé qui envoie Messancy B au tapis.

2. Edwin Muller (Toernich): il a muselé l’attaque cassidje.

3. Éric Henrot (Sainte-Marie-sur-Semois): le capitaine a maintenu son équipe éveillée et signé un doublé.

4. Romain Jentges (Aubange B): au four et au moulin défensivement.

5. Amaury Migeaux (Halanzy): il plante un quadruplé.

DIVISION 3B

1. Renaud Dion (Assenois B): il a su garder ses cages inviolées avec de nombreux arrêts décisifs.

2. Greg Daniels (Florenville B): un doublé qui permet de remettre Florenville sur la bonne voie.

3. Axel Collard (Nothomb B): il a rendu une copie parfaite, récompensée d’un but.

4. Émile Widart (Habay-la-Neuve B): auteur de 6 buts, il a été le grand artisan de la victoire des siens.

5. Gil Grevisse (Habay-la-Vielle B): il est venu apporter son soutien à l’équipe B et cela s’est ressenti en défense avec une victoire à la clé.

DIVISION 3C

1. Simon Pierret (Petitvoir): il était dans un état de grâce ce samedi soir.

2. Junior Tene Talla (Namoussart): il a éclaboussé le derby chestrolais de son talent.

3. Romain Collin (Tellin): son penalty arrêté dans le choc vaut son pesant d’or.

4. Romain Thill (Neuvillers) : un doublé pour forger la belle victoire des siens.

5. Thibaut Pierson (Saint-Pierre): il a fait pencher la balance dans le derby libramontois.

DIVISION 3D

1. Sébastien Gilson (Oppagne B): du petit banc à la pelouse, le coach a encore plus que de beaux restes.

2. Noé Bertrand (Odeigne): buteur après cinq minutes et Odeigne signe un 6 sur 6.

3. Marvin Hagelstein (Harre-Manhay B): buteur décisif, il a fait passer une soirée cauchemardesque à la défense de Champlon.

4. Julien Jacob (Bourdon): depuis son retour de blessure, il apporte un vrai plus à son équipe.

5. Wannes Petitjean (Heyd): une grosse activité et un but pour le capitaine des Sang et Or.

DIVISION 3E

1. Anthony Tack (Montleban): passeur, buteur et un énorme travail dans l’entrejeu.

2. Armel Body (Givry B): premier triplé de la saison pour le buteur des Canaris.

3. Antonin Toussaint (Tavigny): une grosse prestation entre les perches face à Compogne.

4. Logan Dominique (Sainte-Ode B): il offre un premier succès à ses couleurs cette saison.

5. Laurent Sarlette (Halthier B): un but, trois points, service minimum pour un résultat maximum.