Les Chestrolaises peuvent avoir des regrets

Mais voilà, les filles de Thomas Celant sont retombées dans leurs travers offensifs. Et c’est le Spirou qui a repris l’initiative et filé vers la victoire. Même s’il y a eu un beau baroud d’honneur du BCCA en toute fin de partie via Henket et Deneve.

Un passage à vide offensif dans le dernier acte, à l’image de la prestation des Ardennaises. Encaisser 62 points, c’est très bien et c’est largement suffisant pour l’emporter. Mais en attaque, elles ont coincé et multiplié les ratés. "On peut être déçue par rapport à nos shoots, surtout chez nous, acquiesce Janelle Jacquemin. D’habitude, on shoote mieux que ça. On aurait dû marquer plus, dès le premier quart-temps. Mais on n’a pas lâché et on y a cru jusqu’au bout. On a senti les supporters derrière nous durant tout le match. C’était cool."

« Fierté et déception »

Les Chestrolaises ont pris ce match de Coupe de Belgique comme un bonus et elles n’ont pas joué avec le même sentiment de gravité qu’en championnat. Elles auraient certainement pu faire mieux contre ce Charleroi-là, cela ne fait aucun doute. "Mes sentiments sont partagés, commente le coach Thomas Celant. J’ai de la fierté, d’avoir été capable d’accrocher une équipe de D1. Mais il y a aussi de la déception, d’échouer si près, surtout quand je vois notre manque de réussite aux tirs. En tout cas, on a montré une belle force de caractère, du talent et un jeu collectif, pour revenir dans le match dans les 3e et 4e quart-temps. Charleroi a bien shooté en 2e mi-temps, mieux que ce qu’on pensait. On a sans doute raté le coche à 50-47. Mais c’était quand même une belle propagande pour le basket féminin."