Le sans-faute de Chomis n’a pas suffi

MEERDAAL 6 – JAMOIGNE 4 Il s’en est fallu de très peu pour que les Gaumaises ramènent plus qu’un point, mais la prestation sans faille de Chloé Chomis n’aura pas suffi. Après une rencontre d’adaptation face à l’Astrid et une prestation encourageante, mais entachée d’une blessure face à Dinez, la joueuse française a montré ce samedi pourquoi elle est série A et a figuré parmi les plus beaux espoirs de l’Hexagone. Elle n’a en effet concédé que deux sets face aux Louvanistes. Ses équipières, elles, n’ont pas démérité. Lindsay De Vos a dû recourir au 5e set, mais s’est imposée face à Lievens, B2. Elle était toutefois un peu trop juste contre les deux B0, Bakkers et Dahy. Quant à Eva Giannini, elle perd deux fois en belle. Si elle s’incline 11-1 dans la manche décisive face à Bakkers, la défaite 13-11 contre Lievens est plus cruelle. Jamoigne s’incline de justesse, mais au complet, a prouvé être capable de faire trébucher plusieurs équipes.