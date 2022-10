Quelle surprise, dimanche, de le voir sur la feuille d’un match de première provinciale ! Aurélien Gomez a, en effet, sorti un lapin de son chapeau en installant sur le banc des remplaçants l’ancien joueur de Wiltz, Bercheux ou encore Vaux-Noville. Club qu’il retrouvait donc, ce week-end. Un retour aux affaires que ce gentleman du foot provincial n’avait absolument pas prévu. "Tout s’est précipité en l’espace de quelques jours, explique l’intéressé. Mon fils aîné, Noa, a débuté la saison avec les U19 interprovinciaux de Givry, puis après quelques semaines, il a commencé à s’entraîner avec l’équipe première houffaloise. Il a fait ses débuts en P1 début octobre. Comme je devais le conduire à l’entraînement, plutôt que faire l’aller-retour, j’ai demandé à Éric Lejeune si je pouvais m’entraîner également. Pour garder la forme, sans la moindre arrière-pensée."

Jérôme Fautré a participé à sa première séance… jeudi dernier. Autant dire qu’il ne s’attendait pas une seconde à figurer dans le quinze pour le déplacement à Vaux. "Aurélien (Gomez) m’a appelé vendredi pour voir comment j’avais digéré l’entraînement et si cela m’intéressait de m’affilier. J’ai répondu ‘‘Pourquoi pas ? Je sais encore marcher…’’ Je pensais simplement qu’il voulait un dépanneur, en cas de besoin plus tard dans la saison. Il m’a répondu qu’il comptait déjà sur moi pour aller à Vaux-Noville."

« Entraîner des jeunes, oui, des adultes, non »

Et ce dimanche 30 octobre 2022 restera marqué d’une pierre blanche, au sein de la famille Fautré. Aurélien Gomez a lancé le père et le fils dans la bataille en même temps, à la 69’. "Un moment particulier, avoue le paternel. Rares sont les papas qui ont l’occasion de jouer un match de P1 avec leur fils, même si ce n’était pas du tout mon but. Mon entrée ? Je suis monté dans l’entrejeu et j’ai entendu mon ischio crier sur ma première balle (rires) . Nous étions un peu acculés et j’ai directement senti que les jeunes allaient un peu vite pour moi. Mais je pense avoir fait bon usage des quelques ballons que j’ai touchés. Suis-je prêt à commencer un match ? Non. J’ai gardé la forme en pratiquant le VTT, le vélo de route et même le triathlon. Ma femme m’avait inscrit au triathlon XL de Gerardmer (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km de course à pied) , que j’ai bouclé dans un temps honorable, sous les 6 h 30. Mais jouer un match de foot, c’est autre chose. L’effort n’est pas linéaire et les muscles sont mis à rude épreuve. Je n’avais pas vraiment l’intention de rejouer et je ne veux surtout pas prendre la place d’un jeune. Mais Aurélien sait que je suis à sa disposition en cas de besoin. Je me suis bien amusé dimanche. D’autant plus que l’équipe a renoué avec la victoire, donc l’ambiance était plutôt festive après le match."

Jérôme Fautré entraîne par ailleurs les U12 de Givry, l’équipe de son fils cadet Maé, avec Raphaël Dutroux. "Mais je ne me vois pas entraîner une équipe première, dit-il. Je préfère travailler avec les jeunes parce qu’ils sont à l’écoute et je peux leur apprendre quelque chose. C’est une fierté de les voir progresser. La marge de progression des joueurs, en première, est plus limitée."

En séjour à la mer avec sa famille, Jérôme Fautré a zappé l’entraînement d’hier. Il sera, en revanche, bien présent jeudi. Et donc sur la feuille samedi contre Bastogne ? La réponse appartient à Aurélien Gomez.