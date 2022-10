Le spectacle que l’on était en droit d’attendre entre Oppagne, second de classe et des Arlonais qui disposent sur le papier de garçons non dénués de qualités n’a pas été au rendez-vous. Loin de là même. Si ce n’est le très joli but inscrit dès la troisième minute de jeu par David Polis, le maigre public présent n’a par la suite pas eu l’occasion de s’enflammer. Tout au plus deux tentatives de Jérôme Jadot. La première en fin de première période et la seconde à l’heure de jeu, toutes deux écartées par Heachcliff Collin. Pour le reste, une possession et une circulation de balle à l’avantage des gars du chef-lieu, mais de façon stérile. "Je ne peux pourtant pas reprocher grand-chose à mes hommes, si ce n’est ce manque de présence devant le but, confirme Guy François. Nous avons des joueurs doués, mais ils manquent d’efficacité et de réalisme à l’approche du rectangle adverse. Cela explique aussi nos résultats très irréguliers et notre bilan actuel insuffisant. Certains devraient aussi apprendre à gérer leurs émotions."

Rocca exclu

Allusion à peine voilée au renvoi stupide de Régis Rocca à vingt minutes du terme. Et comme si cela ne suffisait pas, le joueur arlonais n’a pas manqué de faire part à l’arbitre, de manière véhémente, de son mécontentement à l’issue du débat. Cela dit, le fait d’évoluer à dix n’a pas empêché les Arlonais de rester maîtres du ballon. "Arlon développe un beau jeu, mais n’aime pas se faire bousculer et ça, on le savait, analyse Valère Lamy. Quant à nous, nous allons tenter de retrouver un peu de jeu, ce qui est un peu compliqué pour l’instant."

Il n’empêche que sans bien jouer, Oppagne réalise la bonne opération et revient à une unité du leader sartois.

OPPAGNE: Mazzara 6, Dropsy 6, Polis 7, R. Bonjean 6, Cornélis 6 ; Jo. Jadot 5, Jé. Jadot 6, Dandoy 5, Guillaume 5 ; Lopange 5 (55’, Raskin 6), Fiacre 5 (68’, Borrey).

ARLON: Collin 6, Cachbach 6 (83’, Davies), Lejeune 6, François 7, Vazzana 5 ; A. Hausman 6 (83’, Sicaja), Dillenbourg 5 (64’, Daoust), Poncelet 6 (80’, Hayon), Lakaye 6 ; V. Hausman 5, Rocca 3.

Arbitre: D. Bressard.

Assistance: 60.

Cartes jaunes: Jo. Jadot, Lopange, Cornélis, Raskin, Lejeune, François, Vazzana.

Carte rouge: Rocca (2 CJ, 72’, CR).

Note du match: 5.

But: Polis (3’, 1-0).

3’, Jo. Jadot gagne un coup franc que Polis convertit d’une frappe dans la lucarne (1-0).

72’, pour un stupide deuxième carton, Régis Rocca laisse les siens à dix.